Fallece el boxeador Arturo 'Lobito' Torres a los 26 años tras complicaciones por nocaut en Mexicali

El mundo del boxeo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Arturo "Lobito" Torres, quien perdió la vida este viernes a la edad de 26 años. El joven pugilista, oriundo de Mexicali, Baja California, murió después de permanecer casi una semana hospitalizado en coma inducido debido a las graves lesiones sufridas durante su último combate.La tragedia ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali. Durante el séptimo round de su pelea ante Gilberto "Torito" García (de 21 años), Torres fue noqueado técnicamente. Al finalizar el asalto, el boxeador se desvaneció en el ring, lo que obligó al réferi Jaime Ortiz a detener el encuentro de inmediato. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Mexicali, donde los médicos detectaron un coágulo en el cerebro que requirió intervención quirúrgica urgente.A pesar de los esfuerzos médicos y de mantenerlo en coma inducido para reducir la presión cerebral, Torres no logró recuperarse. Su tío, Octavio Torres, fue quien confirmó la noticia a través de redes sociales, compartiendo un emotivo mensaje de despedida para su sobrino, quien dejó un récord profesional de 15 victorias, seis derrotas y tres empates.La comunidad boxística de Mexicali y del país ha expresado su solidaridad con la familia y amigos del "Lobito", quienes mantuvieron informada a la opinión pública sobre su delicado estado de salud durante esta semana de incertidumbre. Este sensible fallecimiento reaviva el debate sobre la seguridad y los protocolos médicos en el deporte de los guantes, recordando los altos riesgos que enfrentan los atletas en cada presentación.