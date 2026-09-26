Fallece el boxeador Arturo 'Lobito' Torres a los 26 años tras complicaciones por nocaut en Mexicali

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El pugilista murió después de permanecer casi una semana en estado crítico tras desvanecerse en el ring durante su pelea del 19 de septiembre. Su familia confirmó la triste noticia y pidió respeto en este momento de duelo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 05:47 AM.
En Deportes y editada el 26/09/2026 05:49 AM.