Mariachis mexicanos interpretan el himno de EE. UU. en la NFL durante el Mes de la Herencia Hispana

La National Football League (NFL) hizo historia este jueves al incorporar elementos tradicionales mexicanos en uno de sus ritos más solemnes: la interpretación del himno de Estados Unidos. En el marco del Mes de la Herencia Hispana, el estadio Lambeau Field de Wisconsin fue testigo de cómo el Mariachi Monumental de México dio voz a The Star-Spangled Banner antes del partido de la Semana 3 entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons.Esta presentación, que combinó trompetas, violines y voces de mariachi con la solemnidad del evento deportivo, viralizó rápidamente en redes sociales. La agrupación, fundada en Chicago en 2009, describió su participación como un capítulo especial en su trayectoria, llevando la cultura mexicana a un escenario que reúne a más de 80,000 aficionados. El encuentro finalizó con una victoria contundente de Atlanta sobre Green Bay por marcador de 35-14.La celebración de la herencia latina no se limitó a Wisconsin. Otras franquicias también integraron estas tradiciones: