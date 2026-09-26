Mariachis mexicanos interpretan el himno de EE. UU. en la NFL durante el Mes de la Herencia Hispana

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La liga de fútbol americano celebró la diversidad cultural con presentaciones de mariachi y baile folclórico. El Mariachi Monumental cantó el himno nacional antes del partido en Wisconsin, mientras que en Houston se realizó un show de medio tiempo con danzas tradicionales

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 06:17 AM.
En Deportes y editada el 26/09/2026 06:23 AM.