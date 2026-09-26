Monterrey cae ante Atlante en el cierre del Apertura 2026; Almeyda confirma cumplimiento de reglas

Monterrey sufrió su cuarta derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX al caer frente a Atlante en el Estadio Banorte, durante la inauguración de la Jornada 10. Pese a haber solventado los primeros embates de los Potros de Hierro, el conjunto dirigido por Matías Almeyda no pudo resistir el empuje local en la segunda mitad, recibiendo un gol en el último minuto que selló el marcador y lo mantiene fuera de los puestos de Liguilla.Tras el encuentro, el estratega argentino fue autocrítico y reconoció que su equipo fue superado tácticamente por Miguel Herrera y sus dirigidos. Aunque admitió que las ausencias de figuras clave como Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, quienes se encuentran concentrados con la Selección Mexicana bajo el mando de Rafa Márquez, pesaron en el rendimiento del cuadro, Almeyda descartó usarlo como excusa: "No es un justificante, nos ganaron bien", afirmó, destacando el mérito del rival.Compromiso con la regla de menoresA pesar de ser uno de los equipos con menor acumulado de minutos de jugadores juveniles, Almeyda fue contundente al asegurar que Monterrey cumplirá cabalmente con la normativa de la Liga MX. En este duelo, César Garza arrancó como titular disputando 68 minutos, antes de ceder su lugar a Omar Gávez. Ambos aportaron al objetivo de alcanzar los 1,170 minutos requeridos en la Fase Regular. "El partido pasado también sumamos 90 y así va a ser hasta el final. Los números nos van a dar", sentenció el técnico.La próxima cita de Rayados será ante el América, también en el Estadio Banorte. Sin embargo, debido a la Fecha FIFA en la que el Tri enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, este compromiso se ha reprogramado para el sábado 10 de octubre.