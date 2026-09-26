Monterrey cae ante Atlante en el cierre del Apertura 2026; Almeyda confirma cumplimiento de reglas

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El equipo albiazul sumó su cuarta derrota en la Jornada 10 tras un gol tardío. El técnico reconoció la superioridad rival y aseguró que, pese a las bajas por convocatoria al Tri, seguirán dando minutos a jugadores juveniles para cumplir con el reglamento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 06:23 AM.
En Deportes y editada el 26/09/2026 06:30 AM.