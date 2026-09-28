La AMB advierte a Jaime Munguía: debe enfrentar a Melikuziev o dejar el título supermediano vacante

El campeón mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Jaime Munguía, se encuentra bajo la lupa del organismo rector, el cual le ha lanzado una advertencia formal junto a su retador obligatorio, el uzbeko Bektemir Melikuziev. El pasado 21 de septiembre, la AMB dispuso que el tijuanense defienda su corona de las 168 libras ante Melikuziev, concediéndole un plazo de 30 días para negociar un acuerdo; de lo contrario, la pelea será sometida a una subasta de bolsas.La exigencia del retador obligatorioEn declaraciones a The Ring, Melikuziev fue contundente al señalar que Munguía solo tiene dos opciones: aceptar el combate o dejar el título vacante, argumentando que no existen motivos válidos para elegir a otro rival. El boxeador uzbeko reclamó haber cedido previamente su lugar en la fila por el campeonato a petición de los promotores, bajo la promesa de recibir esta oportunidad titular, por lo que exige que se respete su posición en el ranking.El escenario real: ¿Pelea con Keiber González?A pesar del ultimátum de la AMB, todo indica que el próximo rival de Munguía será el venezolano Keiber González. Se espera que el combate se concrete el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera "México vs Mundo", donde también protagonizará su compañero de gimnasio, Saúl "Canelo" Álvarez. Perfiles en juego