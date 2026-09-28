La AMB advierte a Jaime Munguía: debe enfrentar a Melikuziev o dejar el título supermediano vacante

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El organismo mundial otorgó 30 días al campeón mexicano para negociar con el retador obligatorio uzbeko. No obstante, se prevé que su próxima defensa sea ante el venezolano Keiber González el 31 de octubre en Arabia Saudita.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 01:33 PM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 01:39 PM.