Europa conquista la Laver Cup 2026 en Londres con victoria decisiva de Alexander Zverev

El Team Europe se proclamó campeón de la Laver Cup 2026 este domingo en el O2 Arena de Londres, recuperando el título perdido el año anterior en San Francisco. La victoria matemática llegó gracias al triunfo del alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, quien derrotó al estadounidense Leander Tien por 7-6 (7/3) y 6-3.Con este resultado, Europa alcanzó los 13 puntos requeridos para ganar la competición, dejando el marcador definitivo en 13-5 frente al Resto del Mundo. Los dos partidos restantes del programa fueron cancelados al volverse intrascendentes, ya que cada encuentro del domingo otorgaba tres unidades y el equipo rival solo podía sumar un máximo de seis.Zverev se redimió así de su derrota individual del sábado ante Alex de Miñaur. Su victoria fue precedida por un crucial punto en dobles conseguido por el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik, quienes vencieron a De Miñaur y Taylor Fritz por 7-5 y 6-3, poniendo a Europa a una sola victoria del título.Otro pilar fundamental del equipo capitaneado por Yannick Noah fue Carlos Alcaraz. El español, número 3 mundial, sumó puntos vitales tanto en dobles (junto a Mensik el viernes) como en individuales, donde protagonizó una remontada épica el sábado al levantar dos bolas de partido en contra ante Fritz. Cabe destacar la ausencia del número 1 mundial, Jannik Sinner, quien no participó debido a una lesión que también le impidió disputar el reciente Abierto de Estados Unidos.Con esta edición, Europa ha ganado seis de las nueve Laver Cup disputadas desde su creación en 2017 por Roger Federer. El torneo, inspirado en la Ryder Cup de golf, utiliza un sistema de puntuación progresivo donde las victorias valen uno, dos y tres puntos según el día de juego, premiando la consistencia y la capacidad de cerrar bajo presión en la jornada final.