Europa conquista la Laver Cup 2026 en Londres con victoria decisiva de Alexander Zverev

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El equipo europeo alcanzó los 13 puntos necesarios para asegurar el título tras el triunfo de Zverev sobre Tien. Carlos Alcaraz también fue clave en la recuperación del trofeo un año después de la derrota en San Francisco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 08:58 AM.