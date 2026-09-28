Irlanda vence 3-0 a Israel en un partido marcado por el boicot simbólico y la ausencia de apretones

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Los jugadores irlandeses evitaron el saludo tradicional y bajaron la cabeza durante el himno rival como muestra de desacuerdo con las acciones en Gaza. El portero suplente renunció a la convocatoria por motivos personales, mientras que el equipo logró una contundente victoria en Hungría.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 09:18 AM.