Isaac del Toro roza el podio en el Mundial de Ciclismo en Montreal y confirma su nivel de élite

El ciclista mexicano Isaac del Toro finalizó en la quinta posición en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo celebrado en Montreal, Canadá. Aunque el resultado lo dejó visiblemente conmovido y en llanto al no lograr el podio, su actuación representa una mejora significativa respecto a su séptimo lugar en el Mundial de 2025 en Ruanda y reafirma su estatus como uno de los grandes protagonistas del ciclismo internacional.La carrera fue liderada de principio a fin por el estadounidense Brandon McNulty, quien atacó en el tramo final y se llevó la victoria en solitario. El podio lo completaron el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel, quienes cruzaron la meta 13 segundos después del ganador. Del Toro, por su parte, hizo un último esfuerzo para encabezar el grupo perseguidor, llegando a la meta a 14 segundos de McNulty, quedando a apenas un segundo de la medalla de bronce.Dinámica de la carreraDurante la competencia, "Torito" demostró una gran inteligencia táctica. Se mantuvo resguardado en el pelotón principal y, faltando 87 kilómetros, tomó la iniciativa en el grupo perseguidor junto a su compatriota Edgar Cadena. Su objetivo era reducir la diferencia con la fuga encabezada por Van der Poel y Giulio Pellizzari. A 56.6 kilómetros de la meta, Del Toro ya rodaba en el primer grupo de persecución, compartiendo bloque con figuras de la talla de Wout van Aert, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Remco Evenepoel, logrando acortar la desventaja en los kilómetros finales.Una temporada histórica y próximos objetivosEste resultado llega como colofón de una temporada histórica para el ciclismo mexicano. En 2026, Del Toro logró subir al podio general del Tour de Francia y se adjudicó el codiciado maillot blanco como mejor joven, hazañas que lo consolidaron en la élite del deporte.Pese a que la medalla se le escapó en Canadá, el ciclista no tiene tiempo para lamentarse. Su calendario con el UAE Team Emirates lo dirige ahora hacia las exigentes clásicas de otoño en Italia. Su objetivo principal es el Giro de Lombardía (Il Lombardia), y su participación en el Gran Piamonte (Gran Piemonte) está pendiente de confirmación por parte de su equipo. Con esta base, Del Toro busca seguir construyendo un palmarés que ya es referente para el deporte en México.