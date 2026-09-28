Isaac del Toro roza el podio en el Mundial de Ciclismo en Montreal y confirma su nivel de élite

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El ciclista mexicano finalizó en quinta posición, a solo un segundo del tercer lugar, mejorando su séptimo puesto de 2025. Pese a la decepción por no subir al cajón, valida una temporada histórica y ahora se enfoca en las clásicas de otoño en Italia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 10:50 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 10:57 AM.