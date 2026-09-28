Javier Aguirre asume el banquillo del Valencia CF: "Mi plan inmediato es ganar"

Javier Aguirre fue presentado este lunes oficialmente como el nuevo entrenador del Valencia CF, marcando su regreso a LaLiga después de su participación al frente de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026. El técnico llegó a la sala de prensa de Mestalla con un mensaje claro y contundente para una afición que ha sufrido años de incertidumbre: "Mi plan inmediato es ganar".Un reto claro: huir del descensoAguirre asume el proyecto con el objetivo prioritario de alejar al conjunto che de la pelea por la permanencia. Reconoció que la afición valencianista está "cansada de mensajes" y que, en el fútbol, "el respaldo dependerá de los resultados". "El fútbol es de resultados, no de caer bien o mal", sentenció, pidiendo a su plantilla que asuma la responsabilidad que implica defender los colores de un club histórico. "Con la historia de este club no debes perderte ciertos lujos de deambular por el campo y perder ciertos partidos que no debes perder", advirtió.Compromiso personal y condiciones del contratoEl entrenador reveló que había rechazado hasta cuatro propuestas de trabajo para disfrutar de su tiempo con su esposa, Silvia, y sus nietos. Sin embargo, la llamada del Valencia cambió sus planes. "Nunca le puedo decir que no al Valencia... he venido de rival y te 'acojonas'", confesó. Tras consultarlo con su familia, ambos aceptaron el reto con entusiasmo. Aguirre firmó un contrato por una temporada, con opción a una segunda, aunque prefirió no proyectarse a largo plazo: "Soy malo para imaginarme cosas. Estoy centradito en el próximo partido ante el Racing de Santander en El Sardinero".Radiografía del plantel y filosofía de juegoEl nuevo estratega enfrentará un inicio complicado, ya que el equipo cuenta actualmente con entre seis y siete jugadores lesionados. Por ello, sus primeras acciones se centrarán en analizar a fondo la plantilla, recuperar anímicamente al grupo y evaluar las condiciones físicas antes de tomar decisiones sobre posibles refuerzos. Pese a las adversidades, Aguirre destacó el potencial del equipo: "El equipo tiene mucho talento individual, una gran cantera y mucha calidad. Lo único que hay que hacer es convencerlos, que se crean importantes y que jueguen como tal". Para lograrlo, el mexicano impondrá sus principios innegociables: "entrega, sacrificio, voluntad y amor a la camiseta". Recordando su propia etapa como futbolista, aseguró que el esfuerzo no se discute: "Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por mucha energía. Ganarle a equipos míos debe costarte sangre, sudor y lágrimas".