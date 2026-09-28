Javier Aguirre asume el banquillo del Valencia CF: "Mi plan inmediato es ganar"

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El técnico mexicano regresa a España tras dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Firmó por una temporada con opción a otra, con el objetivo prioritario de sacar al club de la zona de peligro mediante un fútbol basado en el esfuerzo, el sacrificio y los resultados inmediatos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 01:15 PM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 01:27 PM.