La lucha libre mundial está de luto: Fallece Benjamin Satterley (PAC/Neville) a los 40 años

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La All Elite Wrestling confirmó la muerte del luchador inglés, quien apenas el sábado anterior había participado en su último combate. Su carrera destacó por movimientos innovadores y títulos en las principales promociones globales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:28 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 09:31 AM.