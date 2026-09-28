La lucha libre mundial está de luto: Fallece Benjamin Satterley (PAC/Neville) a los 40 años

El mundo del pancracio internacional ha sido sacudido por una trágica noticia. La All Elite Wrestling (AEW) informó oficialmente a través de sus redes sociales el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido artísticamente como PAC, a la edad de 40 años. El anuncio genera un impacto aún mayor entre los aficionados debido a que el luchador participó activamente en un combate este pasado sábado 26 de septiembre, lo que constituye su última presentación pública.Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su trayectoria profesional en 2004. A lo largo de dos décadas, se consolidó como una figura global gracias a su estilo único, caracterizado por movimientos de alto vuelo innovadores y una técnica excepcional dentro del ring. Su talento lo llevó a competir en las organizaciones más prestigiosas del mundo.Antes de unirse a la AEW en 2019, Satterley alcanzó gran fama bajo el nombre de Neville durante su etapa en la WWE, donde también logró reconocimientos significativos. Ya en la compañía de Tony Khan, PAC se convirtió en uno de los pilares fundamentales, ostentando múltiples campeonatos y protagonizando algunos de los encuentros más memorables y técnicos en la historia reciente de la promoción.La repentina partida de Satterley deja un vacío importante en la industria, recordado no solo por sus logros deportivos, sino por su capacidad para cautivar al público con una actuación atlética y creativa que redefinió los límites de la lucha libre moderna. Las condolencias han comenzado a llegar desde todos los rincones del deporte del entretenimiento.