Manchester City enfrenta el riesgo de perder títulos históricos tras ser hallado culpable

El Manchester City enfrenta una de las crisis más graves de su historia moderna tras ser hallado culpable en prácticamente todos los cargos analizados por una comisión independiente. El club fue declarado responsable de 114 irregularidades financieras, una situación que no solo amenaza con multas o deducciones de puntos, sino que pone sobre la mesa una consecuencia mucho más sensible: la posible pérdida retroactiva de títulos conquistados durante los años investigados.Los trofeos en la miraEl periodo bajo investigación coincide con la etapa que transformó la historia deportiva del club. Entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, el Manchester City conquistó nueve trofeos nacionales que ahora están en el centro del debate. Esta lista incluye: