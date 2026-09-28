Manchester City enfrenta el riesgo de perder títulos históricos tras ser hallado culpable

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Una comisión independiente encontró al club inglés culpable de irregularidades, lo que abre la puerta a sanciones extremas como la retirada retroactiva de nueve trofeos conquistados entre 2009 y 2018. El equipo mantiene su inocencia y prepara una apelación que podría prolongarse por años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 11:56 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 12:10 PM.