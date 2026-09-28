México vs. Perú: El Tricolor de Rafa Márquez busca ajustar detalles en su segundo amistoso

La Selección Mexicana se prepara para su segundo compromiso de la Fecha FIFA bajo el mando de Rafa Márquez. Este martes 28 de septiembre, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), el Tricolor se enfrentará a la Selección de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, casa de los NY Red Bulls.Balance del primer encuentro y ajustes tácticosEl pasado sábado, México debutó en esta nueva era con un empate 1-1 ante Colombia. El encuentro dejó aspectos por corregir, especialmente en la defensa, pero también mostró pasajes de buen funcionamiento colectivo, presión alta y una circulación de balón que recordó a la propuesta vista durante el Mundial de 2026. Hirving "Chucky" Lozano fue una de las principales novedades en el once inicial, manteniendo el equipo una base importante de futbolistas que ya habían trabajado durante el proceso de Javier Aguirre.Para este duelo ante los incas, se esperan varios cambios en la alineación titular con el objetivo de que el cuerpo técnico observe a la mayor cantidad de futbolistas posible. A la concentración se incorporarán Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Diego Campillo, quienes se suman al grupo tras disputar el fin de semana el partido de Chivas ante Querétaro.Perú busca reencontrarse con su nivelPor su parte, la Selección de Perú atraviesa un periodo complicado. Desde su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 bajo el mando de Ricardo Gareca, el equipo no ha logrado recuperar ese nivel en los torneos posteriores. La escuadra inca llega a este encuentro tras caer 4-1 ante Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha, por lo que buscará dar la sorpresa en Nueva Jersey con una convocatoria que mezcla jugadores de experiencia y nuevos talentos que buscan consolidarse.Dónde ver el partidoEl encuentro entre México y Perú podrá seguirse en vivo este martes a partir de las 20:30 horas a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports.