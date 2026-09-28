México vs. Perú: El Tricolor de Rafa Márquez busca ajustar detalles en su segundo amistoso

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Tras empatar 1-1 ante Colombia, el conjunto dirigido por Rafa Márquez enfrentará a la escuadra inca en Nueva Jersey. Se esperan cambios en el once titular para observar a más jugadores, mientras Perú busca recuperarse de su goleada ante Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 12:20 PM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 12:22 PM.