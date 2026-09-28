Selección Mexicana Sub-15 mantiene invicto en el Mundial de Béisbol tras vencer 7-0 a Sudáfrica

La Selección Mexicana de Béisbol Sub-15 continúa con paso firme en la Copa Mundial que se disputa en Yucatán y Quintana Roo. Este domingo, el equipo tricolor logró su tercera victoria consecutiva al derrotar por marcador de 7-0 a Sudáfrica, manteniendo así su marca perfecta de 3-0 en la primera fase del torneo.El partido, celebrado en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, estuvo definido por la solidez del cuerpo de pitcheo mexicano y la aparición de la ofensiva en los momentos clave. El abridor Paul Andrés Huerta Vázquez sentó las bases del triunfo al trabajar 2.1 entradas, permitiendo solo un imparable y registrando seis ponches. La relevancia fue impecable: Iker Román Leyva Luna lanzó 1.2 entradas sin permitir hits ni carreras, mientras que Hernán Eliazar Chan Martínez cerró el juego para llevarse la victoria. Con este resultado, el pitcheo nacional extendió su racha a 14 entradas consecutivas sin permitir anotación, habiendo cedido solo una carrera en todo el torneo (ante República Dominicana).En el aspecto ofensivo, Gustavo Meza rompió el empate inicial con un doblete productor de dos carreras, dando ventaja temprana a México. Posteriormente, elevados de sacrificio de Hernán Chan y Esteban Gallardo ampliaron el marcador. Gallardo volvió a aparecer en el plato para impulsar la séptima y definitiva carrera, consolidando la superioridad mexicana.Próximos retos y camino a la Super RondaCon tres victorias ante Alemania, República Dominicana (2-1) y ahora Sudáfrica, México se posiciona como uno de los favoritos para liderar el Grupo A. Sin embargo, los próximos dos encuentros serán decisivos para definir la clasificación: