Selección Mexicana Sub-15 mantiene invicto en el Mundial de Béisbol tras vencer 7-0 a Sudáfrica

...

El combinado nacional sumó su tercera victoria consecutiva en el Grupo A gracias a un pitcheo dominante y una ofensiva oportuna. México buscará asegurar su pase a la siguiente fase ante rivales de alto nivel como Japón y Cuba.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 28/09/2026 10:02 AM.