Bryan Ruiz asume como interino de Costa Rica y convoca a Keylor Navas y Celso Borges

La Federación Costarricense de Fútbol ha dado un giro drástico en su proyecto deportivo al nombrar este lunes a Bryan Ruiz como entrenador interino de la selección nacional. El histórico exjugador asume el timón en un momento crítico, con la misión de enderezar el rumbo tras las derrotas ante Curazao (3-4) y Haití (2-0) en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones bajo el mando del ya destituido técnico argentino Fernando Batista.El regreso de la experienciaUna de las primeras y más significativas decisiones de Ruiz fue recurrir a la veteranía y al liderazgo de jugadores que fueron sus compañeros de selección y que habían sido marginados por Batista. El nuevo estratega convocó de urgencia al portero Keylor Navas (Pumas UNAM), al centrocampista Celso Borges (Alajuelense) y al defensor Juan Pablo Vargas (Puebla). Los tres se unirán al grupo que había sido convocado originalmente para las fechas de septiembre y octubre, buscando inyectar jerarquía y carácter al vestuario.Un escenario de supervivenciaLas posibilidades de Costa Rica de clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones son prácticamente nulas, ya que la selección suma cero puntos. Sin embargo, el objetivo principal de Ruiz es claro y urgente: evitar que el equipo termine en el último o penúltimo lugar del grupo. Un resultado de ese tipo significaría el descenso a la Liga B (la segunda división de la región) y la pérdida de la oportunidad de pelear por un cupo directo a la Copa Oro de la CONCACAF. Para lograrlo, Costa Rica está obligada a ganar sus dos partidos restantes de esta semana: visitará a Nicaragua este jueves y recibirá a Haití el domingo, dependiendo además de combinaciones favorables de otros resultados.El desafío de Bryan RuizRuiz, quien se retiró del fútbol profesional después de participar en el Mundial de Qatar 2022 (su tercera Copa del Mundo tras Brasil 2014 y Rusia 2018), no es un desconocido en los banquillos. Ha acumulado experiencia dirigiendo divisiones menores en el Alajuelense y, hace apenas unas semanas, dirigió al equipo de primera división en dos partidos como solución de emergencia, una situación que ahora se repite a escala internacional.El nombramiento de Ruiz busca poner fin a un profundo bache de un año sin victorias para la selección, periodo que abarcó la fallida gestión del mexicano Miguel "Piojo" Herrera (quien no logró la clasificación al Mundial 2026) y el efímero paso de Fernando Batista, quien dejó un saldo de cinco derrotas y un empate desde su llegada en marzo. Con la experiencia y el respeto que genera en el vestuario, el "Maestro" intentará devolverle la dignidad a la Tricolor en sus próximos compromisos.