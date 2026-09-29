Bryan Ruiz asume como interino de Costa Rica y convoca a Keylor Navas y Celso Borges

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Tras la destitución de Fernando Batista, el exjugador Bryan Ruiz fue nombrado entrenador interino de la selección de Costa Rica. Su primera medida fue convocar a figuras experimentadas ignoradas en la pasada gestión, con el urgente objetivo de evitar el descenso a la Liga B de la CONCACAF.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 11:33 AM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 11:36 AM.