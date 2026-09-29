Chepo Reynoso asegura que Canelo "ya no tiene nada que demostrar" y vislumbra su retiro

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El histórico entrenador del multicampeón mexicano destacó que, tras 21 años de carrera, Canelo ya construyó una leyenda y no debe nada al boxeo. El tapatío buscará el título supermediano del CMB el 31 de octubre en Arabia Saudita, con planes de retirarse alrededor de los 37 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 08:54 AM.