Excampeón mundial de snooker Graeme Dott es condenado a 7 años de cárcel por abuso sexual infantil

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Un tribunal de Edimburgo sentenció al exjugador británico a siete años de prisión por abusar de dos menores de edad en dos periodos distintos. Tras conocerse su imputación, su nombre fue eliminado del Salón de la Fama del snooker mundial

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 11:06 AM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 11:10 AM.