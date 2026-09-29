Excampeón mundial de snooker Graeme Dott es condenado a 7 años de cárcel por abuso sexual infantil

El excampeón mundial de snooker, el británico Graeme Dott, de 49 años, ha sido condenado este martes por un tribunal de Edimburgo a siete años de prisión tras demostrarse que abusó sexualmente de dos niños en edad escolar durante varios años. Al comunicarle la sentencia, el juez señaló que Dott había "robado a los denunciantes una parte importante de su infancia" al incurrir en "una grave violación de su confianza". Según el testimonio de la mujer, que ahora tiene 40 años, los abusos ocurrieron entre 1993 y 1996. Ella relató que Dott la tocó inapropiadamente, se exhibió delante de ella y le pidió que se bajara los pantalones para besarle el estómago, actos que la dejaron "en shock y asustada". Cabe destacar que la policía ya había contactado a Dott en 2001 por este mismo caso, pero no se le acusó formalmente hasta que la víctima volvió a denunciarlo el año pasado.En cuanto al segundo caso, que abarca el periodo entre 2006 y 2010, un hombre declaró que Dott lo tocó de forma inapropiada en diferentes ocasiones, ofreciéndole patatas fritas, bebidas y dinero a modo de "recompensa" por su silencio y complicidad.Graeme Dott alcanzó la cúspide de su carrera deportiva al ganar el Campeonato Mundial de Snooker en 2006, además de ser finalista en dos ocasiones más (2004 y 2010). Sin embargo, su legado deportivo se ha visto empañado definitivamente por estos crímenes. Tras conocerse su imputación, las autoridades del deporte decidieron eliminar su nombre del 'Hall of Fame' (Salón de la Fama) del snooker mundial, marcando el fin de cualquier asociación oficial con la disciplina que lo hizo famoso y cerrando un capítulo oscuro en la historia de este deporte.