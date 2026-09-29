Kenia Lechuga apunta a Los Ángeles 2028 y competirá en peso abierto tras su histórico oro mundial

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La remera campeona mundial retomó sus entrenamientos en Cuemanco con el firme propósito de ascender a la categoría de peso abierto. Con el respaldo institucional de la CONADE y la Secretaría de Marina, busca clasificar a su cuarta justa olímpica y seguir haciendo historia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 09:41 AM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 09:45 AM.