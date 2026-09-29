Manchester City es declarado culpable de graves irregularidades financieras por la Premier League

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de las irregularidades financieras de las que fue acusado en febrero de 2023. El club inglés enfrentaba un total de 115 cargos por graves violaciones a las reglas financieras durante el periodo comprendido entre las temporadas 2008-2009 y 2017-2018.Un "plan encubierto" para inflar beneficiosSegún el comunicado emitido por la máxima competición inglesa, una comisión independiente declaró al City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones financieras durante nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.El fallo detalla que el club llevó a cabo contratos adulterados con determinadas empresas de los Emiratos Árabes Unidos para inflar sus ingresos y reducir sus costes. Estas compañías pagaban solo una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión propietario del club."El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras", señala la Premier League. La comisión concluyó que las cuentas del club no eran reales y que ocultaron la verdad a los auditores y a los organismos futbolísticos, saltándose claramente las reglas de la competición.Violación al Fair Play Financiero y falta de cooperaciónLa investigación determinó que, si el Manchester City hubiera presentado sus cuentas reales, habría roto de "forma significativa" tanto el control económico de la Premier League como el de la UEFA. Además, el organismo destacó la escasa cooperación del equipo, subrayando que el club hizo esfuerzos activos para frenar y frustrar la investigación, incumpliendo su obligación de actuar de buena fe y con la máxima lealtad hacia la liga.Posibles sanciones y proceso de apelaciónAhora, la comisión independiente deberá determinar la sanción adecuada para el Manchester City. Las penalizaciones pueden ser devastadoras y abarcan desde una fuerte multa económica, hasta la deducción de puntos, el descenso de categoría o incluso la expulsión de la liga.A pesar del contundente fallo, el club aún tiene una vía de defensa, ya que el plazo para presentar una apelación oficial permanece abierto hasta el próximo 2 de octubre. Mientras tanto, el mundo del fútbol espera la resolución final que podría redefinir el historial y el futuro del conjunto ciudadano en el balompié inglés y europeo.