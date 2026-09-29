Manchester City es declarado culpable de graves irregularidades financieras por la Premier League

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Una comisión independiente halló al club inglés culpable de la mayoría de los 115 cargos por inflar ingresos y ocultar gastos durante nueve temporadas. El equipo enfrenta sanciones que podrían incluir pérdida de puntos o descenso, y tiene hasta el 2 de octubre para apelar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 04:34 PM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 04:42 PM.