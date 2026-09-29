México y Perú reavivan su histórica rivalidad en nuevo amistoso de la Fecha FIFA

México y Perú vuelven a cruzar caminos este martes 29 de septiembre en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, reavivando una rivalidad que cuenta con décadas de antecedentes y duelos memorables entre ambas selecciones.Un historial con ligera ventaja para el TriA lo largo de la historia, ambos combinados se han enfrentado en 29 ocasiones, sumando partidos oficiales y amistosos. El balance general favorece al Tri, que suma 12 victorias, mientras que la Bicolor registra 9 triunfos.El primer enfrentamiento entre ambas naciones data del Campeonato Panamericano de 1952, encuentro que terminó con victoria para Perú gracias a los goles de Manuel Rivera, Tito Drago y Gilberto Torres. En cuanto a partidos oficiales, las selecciones se han visto las caras en siete ocasiones: Perú consiguió cuatro victorias, México ganó dos encuentros y el restante corresponde al empate en la Copa América 1999, que terminó favoreciendo al conjunto mexicano tras avanzar a las semifinales mediante una tanda de penales.Antecedentes recientesEl triunfo más reciente de Perú sobre México se produjo en la Copa América 2011. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Sergio Markarián se impuso con un gol de Paolo Guerrero ante un combinado mexicano integrado predominantemente por jugadores Sub-22. Por su parte, el último antecedente entre ambas selecciones fue en un amistoso disputado en 2022, cuando México se impuso por un marcador de 1-0.Estado de forma de ambos equiposEl duelo llega en un momento de reflexión para ambos planteles. Perú afronta el encuentro buscando reponerse anímicamente tras caer por un contundente 4-1 ante Estados Unidos el pasado sábado 26 de septiembre.Por su lado, la Selección Mexicana, bajo el mando de Rafa Márquez, intentará afinar detalles y mejorar su rendimiento después de empatar 1-1 con Colombia en su debut en esta ventana FIFA. Para el conjunto tricolor, este partido representa una oportunidad clave para observar a más jugadores en el once titular y corregir los errores defensivos mostrados en el primer compromiso.