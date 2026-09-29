México y Perú reavivan su histórica rivalidad en nuevo amistoso de la Fecha FIFA

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El Tri busca mejorar su rendimiento tras el empate ante Colombia, mientras que la Bicolor intenta reponerse de la goleada ante Estados Unidos. Ambos equipos se enfrentan con un historial de 29 partidos, donde México mantiene una ligera ventaja de triunfos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 09:45 AM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 09:49 AM.