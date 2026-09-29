Trágico accidente en Puebla cobra la vida de los futbolistas amateur Nacho Porte y Carlos Ramírez

El futbol mexicano, y en particular el circuito amateur de Puebla y Tlaxcala, está de luto tras confirmarse el fallecimiento de dos destacados jugadores, José Ignacio Moreno Fernández (conocido como "Nacho Porte") y Carlos Alfonso Ramírez, víctimas de un trágico accidente automovilístico.El fatal siniestroEl incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 28 de septiembre en el kilómetro 1 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del municipio de Palmar de Bravo, Puebla. De acuerdo con los reportes, el automóvil en el que viajaban los deportistas, quienes regresaban de cumplir con compromisos relacionados con el futbol, impactó violentamente contra un camión.El choque provocó que ambos futbolistas quedaran atrapados en el interior de la unidad. A pesar de la rápida respuesta de los elementos de emergencia que acudieron al lugar, únicamente pudieron confirmar el deceso de los dos atletas en la escena del accidente.Perfiles de las víctimas y la sobreviviente