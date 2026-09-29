Trágico accidente en Puebla cobra la vida de los futbolistas amateur Nacho Porte y Carlos Ramírez

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Los jugadores fallecieron en la madrugada del lunes 28 de septiembre al chocar su vehículo contra un camión en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. Una joven de 21 años sobrevivió al siniestro, pero permanece hospitalizada en estado grave.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 04:18 PM.
En Deportes y editada el 29/09/2026 04:28 PM.