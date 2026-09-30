Asesinan a Iliyan Filipov, propietario del club de fútbol Botev Plovdiv, en un ataque a tiros

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El empresario de 53 años fue abatido a tiros frente a su domicilio en la ciudad de Plovdiv. Las autoridades búlgaras acordonaron la zona y buscan a los responsables, mientras se investigan los móviles del crimen, que incluyen su extensa trayectoria empresarial y deportiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 01:27 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 01:31 PM.