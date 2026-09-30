Asesinan a Iliyan Filipov, propietario del club de fútbol Botev Plovdiv, en un ataque a tiros

El mundo del fútbol y los negocios en Bulgaria está conmocionado tras el asesinato del empresario Iliyan Filipov, propietario del club de la Primera División, el Botev Plovdiv. El crimen ocurrió este miércoles de madrugada frente a su domicilio en un barrio periférico de Plovdiv, a unos 120 kilómetros al este de la capital, Sofía.Detalles del crimen y la investigaciónSegún confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, Filipov, de 53 años, falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Medios locales sugieren que el disparo pudo provenir de un bosque cercano, aunque los investigadores aún no han confirmado este extremo.El director de la Policía de Plovdiv, Vasil Kostadinov, confirmó en rueda de prensa que el crimen fue cometido con un arma de fuego y anunció que se acordonaron las entradas y salidas de la segunda ciudad más grande del país en un intento por evitar la fuga de los agresores. Por el momento, las autoridades desconocen los móviles del homicidio.Trayectoria empresarial y deportivaMás allá del fútbol, Filipov era una figura prominente en el sector logístico. Era el fundador y director general de PIM K, una de las principales empresas de transporte de Bulgaria que, desde su creación en el año 2000, expandió sus operaciones hacia el sector de la construcción y a otros países europeos. Además, era propietario de una terminal ferroviaria privada en Plovdiv dedicada al transporte de mercancías con destino a Turquía y Asia.Antecedentes y legadoLa emisora local Nova TV recordó que una de sus compañías fue investigada en el pasado por un supuesto delito de tráfico de cocaína, aunque las pesquisas no arrojaron resultados concluyentes.Su muerte deja un vacío significativo en el Botev, un club fundado en 1912 y reconocido como el equipo de fútbol profesional más antiguo de Bulgaria. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer este crimen que ha sacudido a la sociedad búlgara.