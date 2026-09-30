Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras ser relegado al banquillo por Jorge

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El astro portugués dejó el campamento de entrenamiento horas después de que el seleccionador confirmara que no sería titular ante Dinamarca. Aunque el técnico negó cualquier disputa, Ronaldo prometió revelar "la verdad" sobre su salida en el momento oportuno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 01:24 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 01:27 PM.