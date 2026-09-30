Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras ser relegado al banquillo por Jorge

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles el campamento de entrenamiento de la Selección de Portugal, horas después de que el seleccionador Jorge Jesus confirmara que el astro no sería titular en el próximo partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.Las declaraciones y la negación de conflictosAnte su partida, Ronaldo declaró que, "a su debido tiempo", le "dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones" detrás de su abrupta salida del equipo. Por su parte, Jorge Jesus negó rotundamente en su conferencia de prensa previa al partido que existiera alguna disputa entre ambos. El técnico enfatizó que "las reglas son las mismas para todos" y que todos los jugadores saben que el entrenador es quien toma las decisiones. Jesus añadió que el propio Ronaldo le había asegurado previamente que acataría cualquier elección que él hiciera.El plan del entrenador y el contextoRespecto al once inicial, Jesus adelantó que, si todo salía según lo previsto, Gonçalo Ramos sería el titular en la punta del ataque contra el combinado danés.La salida de Ronaldo, máximo goleador histórico del futbol internacional masculino con 146 goles y en busca del histórico hito de los 1,000 goles en su carrera, avivó las especulaciones en el entorno del equipo. El delantero no participó en la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega el pasado domingo y, desde entonces, no había entrenado con el resto del grupo, lo que desató rumores generalizados sobre un posible conflicto con el cuerpo técnico antes de su inesperada partida.