Diego Campillo se consolida en el recambio generacional de Rafa Márquez, atrae el interés de Grecia

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El joven defensor de Chivas destacó por su desempeño y visión táctica bajo el mando de Rafael Márquez, lo que ha reactivado el interés del Olympiacos de Grecia, club que ya cuenta en sus filas con otro jugador rojiblanco, Armando "Hormiga" González.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 12:40 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 12:48 PM.