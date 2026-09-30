Estados Unidos de Pochettino acelera su maquinaria con triunfos ante Perú y Chile contra México

El proyecto deportivo de la Selección de Estados Unidos atraviesa una fase crucial de reestructuración bajo la batuta del estratega argentino Mauricio Pochettino. Aprovechando las recientes fechas FIFA, el conjunto de las “Barras y las Estrellas” ha puesto a prueba su idea de juego, ajustado piezas defensivas y evaluado alternativas ofensivas frente a rivales de distintos perfiles, con el ojo puesto en la Copa del Mundo 2026 y el próximo duelo ante México.Lecciones tácticas ante el bloque sudamericanoA diferencia de procesos anteriores, la gestión actual ha apostado por dinamizar la competencia interna, dando rodaje tanto a figuras consolidadas en Europa como Christian Pulisic, Weston McKennie o Folarin Balogun, como a jóvenes talentos. En esta ventana, Estados Unidos midió fuerzas ante dos representativos de la CONMEBOL, cosechando un total de 8 goles en dos partidos: