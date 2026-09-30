Estados Unidos de Pochettino acelera su maquinaria con triunfos ante Perú y Chile contra México

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Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el combinado estadounidense sumó dos victorias contundentes (4-1 a Perú y 4-2 a Chile) en la Fecha FIFA, probando su sistema defensivo y ofensivo. Este rendimiento contrasta con el de la Selección Mexicana de Rafa Márquez, que se prepara para el inminente Clásico de la CONCACAF tras mostrar luces y sombras ante rivales sudamericanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:12 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 02:16 PM.