Gilberto "Morita" Mora sufre molestia en el tobillo y es duda para el Clásico ante Estados Unidos

...

El joven mediocampista de 17 años sintió una molestia en el tobillo tras el empate ante Perú. Aunque los estudios preliminares no indican gravedad, su participación en el duelo ante Estados Unidos queda sujeta a evaluación médica y medidas preventivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:55 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 03:09 PM.