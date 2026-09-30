Gilberto "Morita" Mora sufre molestia en el tobillo y es duda para el Clásico ante Estados Unidos

La Selección Mexicana encara su próximo compromiso con una nota de precaución. Tras el empate 1-1 ante Perú, el cuerpo técnico dirigido por Rafa Márquez recibió un reporte que encendió las alarmas: Gilberto "Morita" Mora, una de las figuras emergentes del equipo, podría perderse el crucial duelo ante Estados Unidos por una molestia física.Alarma en la práctica del TriDe acuerdo con información del periodista Mauricio Ymay de TUDN, el mediocampista de 17 años del Xolos de Tijuana sintió una molestia en el tobillo durante la práctica realizada la tarde de este miércoles 30 de septiembre, posterior al partido contra el conjunto incaico. De inmediato, el jugador reportó la situación al cuerpo técnico, poniendo en riesgo su titularidad para el Clásico de la Concacaf, el encuentro más importante de la gira debut de Márquez al frente del combinado nacional.Evaluación médica y pronóstico favorableComo medida de prevención, la mañana de este miércoles Mora fue trasladado a una clínica para realizarse una resonancia magnética. Afortunadamente, los informes preliminares revelaron que la evaluación médica fue positiva: la lesión no reviste gravedad.No obstante, el panorama de su participación sigue siendo cauteloso. El cuerpo médico determinará en los próximos días si las medidas preventivas son suficientes para que el joven talento esté en condiciones óptimas de pisar la cancha el próximo sábado.Viaje a Phoenix y definición de última horaEl equipo nacional tiene programado viajar este viernes a Phoenix, Arizona, para el partido amistoso de la Fecha FIFA. Hasta este momento, Gilberto Mora está contemplado en la lista de jugadores que realizarán el viaje con la Selección.Sin embargo, su participación efectiva frente al conjunto de las "Barras y las Estrellas" el sábado 3 de octubre dependerá exclusivamente de la evolución de su molestia y de la evaluación final que el cuerpo médico realice en los días previos al encuentro. La afición espera con expectativa la confirmación de su disponibilidad, dado el impacto que el joven "Morita" ha tenido en la dinámica ofensiva del Tri durante esta ventana de partidos.