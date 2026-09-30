Los Knicks evalúan visita a la Casa Blanca con Trump tras ganar el campeonato de la NBA

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El entrenador Mike Brown confirmó que la organización y los jugadores aún debaten internamente si aceptarán la tradicional invitación presidencial, en un contexto marcado por la cercanía del dueño James Dolan con el mandatario y los antecedentes de tensión entre Trump y la liga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:09 AM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 08:15 AM.