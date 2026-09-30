Los Knicks evalúan visita a la Casa Blanca con Trump tras ganar el campeonato de la NBA

Los New York Knicks se encuentran en una encrucijada histórica: decidir si se convertirán en los primeros campeones de la NBA en visitar la Casa Blanca durante el mandato del presidente Donald Trump. El entrenador Mike Brown confirmó este martes que la organización y el plantel aún debaten la posibilidad internamente.Durante la primera práctica de la nueva temporada, Brown fue cuestionado sobre si ya existía una determinación al respecto. “No, todavía es algo que nuestros muchachos, o la organización, está discutiendo internamente y, ya sabe, lo que decidamos hacer, lo haremos todos juntos”, expresó el estratega.A pesar de la cautela del equipo, existen factores que podrían inclinar la balanza. Trump y el propietario de los Knicks, James Dolan, mantienen una relación cercana. Ambos se sentaron juntos cuando el presidente asistió al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, y Dolan ya había dado a entender, tras la conquista del campeonato, que la franquicia aceptaría una invitación oficial.La tradición de que los campeones visiten al mandatario en ejercicio tiene sus raíces en los Celtics de Boston de 1963, y se consolidó durante el gobierno de Barack Obama, quien recibió a los ganadores todos los años de su presidencia. Sin embargo, la dinámica cambió durante el primer mandato de Trump. En las Finales de 2018, el presidente afirmó que no invitaría al equipo campeón después de que Stephen Curry (Golden State) y LeBron James (entonces en Cleveland) declararan que sus equipos no tenían interés en asistir. Esta tensión diplomática-deportiva se ha mantenido latente; de hecho, el campeón de 2025, el Oklahoma City Thunder, no visitó la Casa Blanca la temporada pasada, alegando que las fechas no cuadraban.Más allá de la política, la logística juega un papel fundamental. Los equipos de la NBA suelen programar estas visitas cuando tienen juegos programados en la capital. Los Knicks tienen una oportunidad ideal, ya que tienen programados dos partidos contra los Washington Wizards en esa ciudad: el 18 de diciembre y el 16 de marzo. La decisión final, que podría marcar un precedente para la relación entre la liga y la actual administración, quedará en manos de la votación interna de los jugadores y la directiva de la franquicia neoyorquina.