Medias Blancas de Chicago vencen 6-3 a los Astros de Houston en un histórico Juego 1 de la Serie

Los Medias Blancas de Chicago protagonizaron una de las historias más extraordinarias en la historia del béisbol al derrotar 6-3 a los Astros de Houston en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana. Con este triunfo, Chicago no solo celebra su primera victoria en playoffs desde el 10 de octubre de 2021, sino que se consolida como el único equipo en la historia de las Grandes Ligas (MLB) en alcanzar la postemporada después de sufrir temporadas consecutivas de 100 derrotas, incluyendo un récord de 121 reveses en 2024.Un inicio arrollador y el respaldo históricoAntes del encuentro, el equipo recibió una carta de apoyo del Papa León XIV, originario de Chicago, un gesto que pareció impulsar a los locales desde el primer lanzamiento. Los Medias Blancas se fueron arriba 3-0 después de solo dos entradas, gracias a un elevado de sacrificio de Murakami y un sencillo impulsor de Sam Antonacci, quien terminó el día con dos carreras impulsadas. El novato zurdo Hagen Smith abrió el juego para Chicago, permitiendo solo dos hits en tres entradas sin carreras, mientras que el abridor novato de Houston, AJ Blubaugh, enfrentó dificultades tempranas. En la cuarta entrada, Colson Montgomery conectó un jonrón solitario de 432 pies por el jardín central para ampliar la ventaja a 4-0. En la quinta, un sencillo con las bases llenas de Chase Meidroth puso el marcador 5-0.La reacción de Houston y el desgaste del bullpenLos Astros, campeones del Oeste de la Liga Americana, lograron colarse a los playoffs con un marca de 81-81, convirtiéndose en el primer equipo en llegar a la postemporada sin un récord ganador. Sin embargo, su ofensiva despertó tarde. El bateador emergente puertorriqueño Nelson Velázquez conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada para recortar la diferencia a 5-2. Ambos equipos optaron por una estrategia de bullpen, utilizando en conjunto a 13 lanzadores. En la séptima entrada, un lanzamiento descontrolado de Bennett Sousa permitió otra carrera para Chicago. Ya en la octava, los Astros amenazaron con corredores en primera y tercera con dos outs, tras sencillos del dominicano Jeremy Peña y del favorito al MVP, el cubano Yordan Álvarez. Jose Altuve se embasó y Peña anotó gracias a un error del antesalista cubano Miguel Vargas, recortando el marcador final a 6-3.Críticas en Houston y la cita por el boletoEl duro día para los Astros se vio agravado por una asistencia sorprendentemente escasa de 34,011 aficionados en un estadio con capacidad para 40,963 personas. La afición local no dudó en abuchear al equipo en varios momentos al quedarse atrás en el marcador temprano. Con esta derrota, Houston suma su octavo juego consecutivo perdido en playoffs como local, en su novena visita a la postemporada en los últimos 10 años.El Juego 2 de esta serie al mejor de tres se disputará este miércoles en Houston, donde los Astros buscarán forzar un tercer encuentro, mientras que los Medias Blancas intentarán cerrar la serie y avanzar a la siguiente ronda, consolidando así uno de los regresos más memorables en la historia del béisbol profesional.