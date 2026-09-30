Medias Blancas de Chicago vencen 6-3 a los Astros de Houston en un histórico Juego 1 de la Serie

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Los Medias Blancas lograron una histórica victoria 6-3 sobre los Astros en el primer juego de la Serie de Comodines, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada tras registrar temporadas consecutivas de 100 derrotas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 05:59 AM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 06:06 AM.