México empata 1-1 ante Perú en amistoso; Víctor Guzmán rescata el punto en el segundo partido

La Selección Mexicana sumó su segundo empate consecutivo en esta ventana de Fecha FIFA bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, al igualar 1-1 ante Perú en un partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium. El encuentro sirvió para dar minutos a una alineación renovada con varios elementos jóvenes, destacando el debut en la portería de Óscar García.El conjunto peruano tomó la ventaja en el marcador con una anotación de Jairo Vélez. Durante el primer tiempo, el Tri tuvo dificultades para generar jugadas claras de gol y no logró superar con frecuencia la sólida defensa rival, a pesar de buscar mayor presencia en campo contrario. Sin embargo, la reacción llegó al inicio del segundo tiempo. Al minuto 49, Víctor Guzmán aprovechó un tiro de esquina para conectar el gol del empate y rescatar un punto para México. En los minutos finales, el equipo nacional presionó e introdujo variantes ofensivas con los ingresos de Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, pero no logró encontrar el gol de la victoria. Perú también generó peligro en el cierre mediante tiros de esquina y disparos dentro del área, pero sin la precisión necesaria para recuperar la ventaja.Este resultado mantiene al equipo sin derrotas en el inicio de la era Márquez, sumando dos empates (tras el 1-1 ante Colombia el sábado pasado, donde Gilberto Mora fue la figura al anotar su primer gol). Para mantener el ritmo competitivo, los futbolistas que no participaron en el encuentro ante Perú permanecieron en la cancha después del silbatazo final, realizando una sesión de entrenamiento adicional que se extendió hasta las 23:30, hora local.La Selección Mexicana tiene poco tiempo para descansar, ya que enfrentará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona. Este encuentro, que se jugará en el State Farm Stadium a las 20:00 horas, será el tercero del Tri en esta ventana internacional (que contempla cuatro compromisos en total) y marcará la primera vez que Rafa Márquez se mida ante el conjunto estadounidense como responsable de la selección azteca. La transmisión del esperado duelo estará disponible a través de Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN