México empata 1-1 ante Perú en amistoso; Víctor Guzmán rescata el punto en el segundo partido

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El Tri sumó su segundo empate consecutivo bajo el mando de Rafa Márquez al igualar 1-1 con Perú en el Sports Illustrated Stadium. Con una alineación renovada, Víctor Guzmán rescató el punto para México, que ya prepara su próximo y exigente duelo ante Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:44 AM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 08:49 AM.