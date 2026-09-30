La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 toma forma: Checo Pérez apunta a Cadillac

La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 comienza a tomar forma, con varias escuderías ya asegurando sus alineaciones y otras analizando sus últimas opciones. Figuras consolidadas como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri ya tienen encaminado su futuro, mientras que otros proyectos aún ultiman detalles.El caso de Checo Pérez y CadillacEl mexicano Sergio "Checo" Pérez apunta a continuar con Cadillac durante la temporada 2027. Aunque tanto su permanencia como la de su compañero Valtteri Bottas están a la espera de una confirmación oficial, ambos pilotos cuentan con contrato vigente hasta el próximo año, lo que facilita la continuidad de la dupla.Equipos con dupla confirmada o casi aseguradaLa mayoría de las escuderías ya han blindado sus proyectos a mediano plazo: