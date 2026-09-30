La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 toma forma: Checo Pérez apunta a Cadillac

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La alineación de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1 comienza a definirse, con figuras como Verstappen, Hamilton y Leclerc ya aseguradas. Sergio "Checo" Pérez apunta a continuar con Cadillac, mientras equipos como Haas y Racing Bulls aún tienen asientos por resolver tras la salida de Esteban Ocon.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 02:30 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 02:42 PM.