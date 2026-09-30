Xóchitl Gálvez acusa de misoginia al "Turco" Mohamed tras sus comentarios sobre árbitra

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez acusó de misoginia al director técnico del Toluca, Ricardo "Turco" Mohamed, luego de que este cuestionara el desempeño de la árbitra Katia Itzel García tras el empate 3-3 ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.La acusación: ¿Crítica técnica o descredito por género?A través de un video publicado en sus redes sociales, en el que apareció vestida con la playera de la máquina cementera, Gálvez sostuvo que el estratega argentino cruzó el límite de la crítica deportiva. La política panista reprodujo el fragmento de la conferencia de prensa donde Mohamed afirmó: "Con un árbitro normal, ganábamos el partido".Ante esto, Gálvez cuestionó el sentido de la expresión: "¿Normal? ¿A qué te refieres, Turco? ¿A un hombre?". La exsenadora argumentó que el técnico no se limitó a analizar las jugadas polémicas, sino que claramente aludió a la condición de mujer de la central para desacreditarla. "Vaya misógino que resultó el Turco Mohamed", sentenció en su mensaje.No obstante, Gálvez fue enfática en aclarar que su defensa de la silbante no implica negar las fallas arbitrales ocurridas durante el encuentro en el Estadio Banorte. "Me queda claro que tanto hombres como mujeres deben seguirse preparando para estar a la altura técnica que demanda el arbitraje", señaló, distinguiendo entre señalar errores técnicos y atacar el género.La postura del "Turco" MohamedLa controversia se desató después de que Mohamed reclamara la actuación de García por jugadas que, desde su perspectiva, perjudicaron a los Diablos Rojos. El entrenador consideró que Gonzalo Piovi debió ser expulsado y cuestionó una acción en la que Willer Ditta tuvo contacto con un juez de línea.El técnico afirmó que la árbitra "no estuvo a la altura" de un partido de ese nivel, asegurando que se lo expresó de frente tras el encuentro y sosteniendo que, para dirigir ese tipo de compromisos, se requiere talento y comprensión del desarrollo del juego. Cabe destacar que en sus declaraciones públicas, Mohamed no hizo una referencia explícita al género de la central mexicana, enfocando su crítica en su lectura sobre el desempeño arbitral.Respuestas indirectas en redes socialesHoras después de los cuestionamientos, Katia Itzel García compartió tres historias en Instagram que los usuarios interpretaron como respuestas indirectas al entrenador del Toluca, aunque la árbitra no mencionó su nombre ni confirmó la relación. Las publicaciones incluían: