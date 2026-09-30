Xóchitl Gálvez acusa de misoginia al "Turco" Mohamed tras sus comentarios sobre árbitra

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La excandidata presidencial criticó al director técnico del Toluca por afirmar que su equipo habría ganado "con un árbitro normal" tras el empate 3-3 ante Cruz Azul. Gálvez señaló que la frase desacredita a la silbante por su género, aunque reconoció que hubo errores técnicos en el encuentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 12:09 PM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 12:40 PM.