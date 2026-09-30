Yankees de Nueva York destrozan 9-0 a los Medias Rojas con grand slam de Ben Rice y joya de Cam

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Los Yanquis dominaron 9-0 a sus rivales de división en la revancha de la Serie de Comodines, impulsados por el batazo de seis carreras de Ben Rice y una actuación estelar de 10 ponches del lanzador Cam Schlittler, todo esto a pesar de la baja por lesión de Aaron Judge.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/09/2026 08:15 AM.
En Deportes y editada el 30/09/2026 08:19 AM.