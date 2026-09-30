Yankees de Nueva York destrozan 9-0 a los Medias Rojas con grand slam de Ben Rice y joya de Cam

Los New York Yankees propinaron una contundente victoria de 9-0 a los Medias Rojas de Boston en la revancha de la Serie de Comodines, consolidando su dominio en el clásico rival del este. La noche del martes en el Bronx fue testigo de actuaciones históricas, a pesar de la ausencia de su estelar toletero Aaron Judge, quien se perdió el juego por una lesión en la pantorrilla.Ante la baja de Judge, Ben Rice asumió el protagonismo ofensivo. El jugador, quien creció como aficionado de los Medias Rojas en Massachusetts antes de ser reclutado por los Yankees, castigó a su equipo de la infancia con un grand slam tardío. Rice terminó la noche con una actuación impecable de cuatro hits, incluyendo dos jonrones y un doble, para remolcar un total de seis carreras.La ofensiva neoyorquina se complementó con un doblete impulsor de Austin Wells y un destacado debut en la postemporada del novato de 21 años George Lombard Jr., quien sumó tres hits en su primera aparición en playoffs.En el montículo, Cam Schlittler (de 25 años) lanzó otra obra maestra. Claro favorito al premio Cy Young de la Liga Americana tras liderar el circuito con una efectividad de 1.95, el zurdo ponchó a 10 bateadores y solo permitió una base por bolas y dos hits en 6 1/3 entradas.Schlittler completó 117 lanzamientos, la cifra más alta para un abridor de los Yankees en la postemporada desde que el miembro del Salón de la Fama CC Sabathia lanzó 121 en la Serie Divisional de 2012. Su dominio fue tal que retiró a 13 bateadores consecutivos, provocando cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" por parte del lleno total de 48,437 aficionados en el estadio. Salió del montículo entre una ovación de pie en la séptima entrada.Tras la salida de Schlittler, Paul Blackburn entró en relevo y logró que Ceddanne Rafaela bateara para una doble matanza, preservando la ventaja y cerrando la entrada con autoridad.Con este triunfo, los Yankees se ponen a un paso de avanzar. El siguiente encuentro de la serie al mejor de tres se disputará la noche del miércoles en el Yankee Stadium. Una victoria enviará a Nueva York a la Serie Divisional de la Liga Americana al mejor de cinco juegos, donde se enfrentaría al campeón de la división Este, Tampa Bay. Cabe recordar que los Yankees ya eliminaron a los Medias Rojas en la serie de comodines del año pasado, gracias precisamente a una actuación sobresaliente de Schlittler en el montículo.