Canelo Álvarez respalda la continuidad de Rafa Márquez al frente del Tri y prepara su regreso

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El campeón de boxeo apoyó públicamente el proyecto del técnico en la Selección Mexicana, destacando el esfuerzo del equipo en el Mundial. Paralelamente, el tapatío se prepara para pelear por el título supermediano del CMB el 31 de octubre en Riad, en su regreso tras una cirugía de codo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/10/2026 10:43 AM.
En Deportes y editada el 01/10/2026 10:47 AM.