Canelo Álvarez respalda la continuidad de Rafa Márquez al frente del Tri y prepara su regreso

Saúl "Canelo" Álvarez utilizó su plataforma para brindar un respaldo contundente a Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, asegurando que el proyecto necesita tiempo para consolidarse y generar los resultados esperados a largo plazo.Apoyo al proyecto del Tri y balance del MundialEn declaraciones para ESPN Knock Out, el boxeador tapatío analizó el desempeño del combinado nacional en el reciente Mundial. Aunque reconoció que el equipo no alcanzó el objetivo máximo de avanzar y ganar el torneo, destacó que México dejó una imagen positiva y un gran esfuerzo colectivo.Canelo resaltó el desempeño de Julián Quiñones como una de las figuras que más sobresalió en la competencia y calificó el partido ante Inglaterra como uno de los mejores encuentros disputados por el Tri durante el certamen. Hablando desde su experiencia como aficionado, el multicampeón mundial sostuvo que la Federación debe mantener a Márquez durante varios años para que el técnico termine de conocer a los futbolistas, adapte su sistema de juego y genere una confianza sólida dentro del grupo.El momento actual de la SelecciónEl proyecto de Rafael Márquez al frente del Tri comenzó con dos empates en sus primeros dos partidos amistosos: un 1-1 ante Colombia en su debut, y otro 1-1 ante Perú con una alineación alternativa. Aunque el equipo aún no consigue una victoria, se mantiene invicto. La próxima y más exigente evaluación será ante Estados Unidos, el sábado 3 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.Regreso al ring por el título del CMBFuera de las canchas, Canelo Álvarez tiene un objetivo claro en el cuadrilátero. El próximo 31 de octubre enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).El mexicano, de 35 años, volverá a pelear después de recuperarse de una cirugía de codo, combinando trabajo físico y técnico para asegurar un regreso sin secuelas. Su meta es recuperar posiciones en la división de las 168 libras y arrebatarle el cinturón del CMB a su actual portador.Álvarez, quien acumula un récord de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, y fue campeón mundial en cuatro categorías, busca reivindicarse tras su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford, quien le arrebató los cuatro cinturones de la categoría supermediana. Aquel resultado había generado interrogantes sobre su rendimiento tras más de 20 años de carrera, por lo que el duelo contra Mbilli será clave para confirmar que el "Canelo" conserva las condiciones para medirse con los principales nombres de la división.