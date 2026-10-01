Mariana “La Barby” Juárez y Gabriela “La Bonita” Sánchez protagonizan un choque generacional

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La legendaria “La Barby” se medirá ante la campeona local “La Bonita” en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán el próximo 5 de diciembre. Aunque no habrá un título mundial en juego, ambas pugilistas lucharán por el orgullo nacional y un cinturón conmemorativo del CMB en un evento que busca reunir a 20 mil aficionados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/10/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 01/10/2026 10:29 AM.