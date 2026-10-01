Mariana “La Barby” Juárez y Gabriela “La Bonita” Sánchez protagonizan un choque generacional

En un auténtico choque de épocas que confronta casi tres décadas de trayectoria profesional con el empuje de la nueva camada de monarcas, Mariana “La Barby” Juárez se medirá ante Gabriela “La Bonita” Sánchez en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán de la capital poblana. Este enfrentamiento entre dos pugilistas mexicanas de primer nivel promete ser una auténtica fiesta deportiva, poniéndose en juego el orgullo nacional y un cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Ajuste de categorías y honor en juegoLa contienda se dará en la división de peso supermosca. Esto obligará a “La Bonita” Sánchez —actual campeona mundial interina del CMB en peso mosca— a subir de categoría, mientras que la experimentada “La Barby” descenderá desde la división supergallo. Al pactarse en este peso, el título mosca de Sánchez no estará en riesgo, garantizando que el choque responda únicamente a la jerarquía, la honra y el espectáculo sobre el cuadrilátero.La vigencia de una leyendaA sus 46 años, Mariana Juárez se rehúsa a colgar los guantes y reafirma su vigencia dentro del pugilismo. Considerada una de las tres máximas referentes del boxeo femenino en la historia de México, junto a figuras de la talla de Jackie Nava y Ana María Torres, “La Barby” afronta esta cita con un registro imponente: 72 peleas profesionales, con un récord de 56 victorias (19 por la vía del nocaut), 13 derrotas y 4 empates. A lo largo de su icónica trayectoria, ha conquistado múltiples campeonatos mundiales avalados por el CMB, destacando sus reinados en las categorías de peso mosca y peso gallo.El orgullo de PueblaPor su parte, Gabriela Sánchez, de 31 años, asume el desafío como una oportunidad única para consagrarse frente a una leyenda viva a la que creció admirando. Con un récord profesional de 11 victorias, 5 derrotas y 1 empate, “La Bonita” representa el presente del boxeo femenino en el centro del país. Se ha convertido en un auténtico ícono del deporte local en la Angelópolis, siendo la primera y única monarca mundial que ha dado el estado de Puebla.Una velada histórica en el Estadio Hermanos SerdánLa expectativa del evento radica no solo en lo deportivo, sino en el enorme arrastre popular que ambas peleadoras generan. Tras haber abarrotado el Auditorio GNP con cerca de 15 mil espectadores en presentaciones anteriores, los organizadores apuntan a implantar un récord histórico al convocar a 20 mil aficionados. El inmueble se vestirá de gala para recibir a las dos campeonas el próximo 5 de diciembre, marcando la primera vez que el Estadio Hermanos Serdán albergará una velada boxística desde su inauguración, prometiendo una noche inolvidable para el deporte mexicano.