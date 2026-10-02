André-Pierre Gignac obtiene oficialmente la nacionalidad mexicana tras 11 años de residencia

André-Pierre Gignac ha dado un nuevo y significativo paso en su vínculo con México. El exdelantero de Tigres UANL confirmó este jueves que concluyó satisfactoriamente su proceso de naturalización, mostrando a través de sus redes sociales la documentación que lo acredita oficialmente como ciudadano mexicano.Un nuevo estatus legal y un homenaje al paísLa confirmación de su naturalización llega después de 11 años de residencia ininterrumpida en México. Gignac, quien llegó al país en 2015 procedente del Olympique de Marsella, estableció su hogar en Nuevo León y desarrolló prácticamente toda la etapa final de su carrera en la Liga MX.Al compartir la noticia, el atacante celebró este nuevo capítulo en su relación con el país, sumando formalmente la ciudadanía mexicana a su nacionalidad francesa, en reconocimiento a la tierra que lo acogió y donde construyó su mayor legado deportivo.Una leyenda imborrable de TigresEl proceso de naturalización se concreta poco después de que Gignac pusiera fin a su carrera como futbolista profesional con el conjunto regiomontano en 2026. Durante su histórica trayectoria con los universitarios, el francés dejó una huella imborrable: