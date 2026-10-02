André-Pierre Gignac obtiene oficialmente la nacionalidad mexicana tras 11 años de residencia

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El exdelantero francés confirmó la conclusión exitosa de su proceso de naturalización, sumando la ciudadanía mexicana a la francesa. Este hito llega después de once años en el país, donde se convirtió en el máximo goleador histórico de Tigres y conquistó cinco títulos de liga antes de su retiro en 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 02/10/2026 09:09 AM.