Armando "la Hormiga" González se convierte en el jugador más valioso de la Superliga de Grecia

Tras su reciente llegada al Olympiacos del Pireo procedente de las Chivas, el joven atacante Armando "la Hormiga" González ha alcanzado la cima de la valoración financiera dentro de la Superliga de Grecia, posicionándose como el jugador con el mayor costo estimado de mercado en todo el campeonato de primera división de aquel país.Líder del mercado en la Superliga helénicaDe acuerdo con el informe estadístico elaborado por el CIES Football Observatory (Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte), el ariete azteca encabeza el escalafón de los activos más valiosos del torneo griego. Las mediciones del prestigioso organismo proyectan el valor de transferencia actual de la "Hormiga" en un rango de entre 23 y 27 millones de euros, situando su cotización media puntual en unos 24.42 millones de euros. Cabe remarcar que este indicador corresponde a una estimación del valor real de mercado del deportista ante una eventual operación de traspaso y no a una cifra de cláusula o precio de venta predeterminado. En la comparativa general, el valor de González supera de forma amplia al de otras destacadas figuras internacionales del campeonato, como el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi (Panathinaikos, 18.19 millones de euros) o el mediocampista colombiano Gustavo Puerta (compañero del propio Armando en el Olympiacos, con 17.84 millones de euros).Un salto exponencial desde GuadalajaraLa proyección económica del canterano rojiblanco ha experimentado una aceleración exponencial desde su desembarco en el Viejo Continente. La dirigencia del Olympiacos concretó la compra del 80 por ciento de sus derechos federativos en una operación cercana a los 12 millones de dólares. En apenas un par de meses en el fútbol europeo, el valor del jugador registró un incremento cercano al 62.8 por ciento.A sus 23 años de edad, el delantero ha demostrado una rápida adaptación a la exigencia del fútbol europeo. Luego de firmar torneos muy productivos con Chivas, el atacante no tardó en ganarse minutos de calidad en el esquema del cuadro de El Pireo, sumando actuaciones tanto en el torneo de liga como en la UEFA Europa League. Su rendimiento también ha llamado la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, donde ya acumula convocatorias y minutos de juego en la presente Fecha FIFA, revalidando el apetito del fútbol europeo por el talento joven formado en la Liga MX.El respaldo total de Imanol AlguacilAnte las presiones lógicas que demanda la adaptación al fútbol del Viejo Continente, el estratega español del conjunto griego, Imanol Alguacil, envió un mensaje de absoluta confianza y serenidad respecto al proceso que atraviesa el atacante celayense.Durante su más reciente intervención ante los medios, Alguacil elogió la madurez competitiva y la ética de trabajo del jugador. "Es un chico que tiene la cabeza muy centrada, que sabe perfectamente a lo que ha venido y que trabaja de una manera extraordinaria en cada sesión de entrenamiento", señaló el técnico, remarcando que el cuerpo técnico tiene plena certeza del potencial futbolístico de la "Hormiga" a mediano y largo plazo.Asimismo, el timonel del Olympiacos subrayó la importancia de respetar los tiempos de acoplamiento de un jugador que vive su primera experiencia fuera de su país, explicando que la diferencia en la intensidad del juego, el idioma y los esquemas tácticos europeos requieren de un periodo de ajuste natural, por lo que no se deben apresurar los juicios sobre su rendimiento inicial.