Armando "la Hormiga" González se convierte en el jugador más valioso de la Superliga de Grecia

...

El delantero mexicano alcanzó una valoración de mercado de hasta 27 millones de euros, liderando el escalafón de la liga helénica apenas unos meses después de su llegada desde Chivas. Su entrenador, Imanol Alguacil, elogió su madurez y pidió paciencia en su proceso de adaptación al fútbol europeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 02/10/2026 10:26 AM.