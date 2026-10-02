Guillermo Ochoa recibirá un emotivo homenaje en el Memorial Coliseum antes del México vs. Chile

Guillermo Ochoa regresará a un estadio que conoce muy bien, pero esta vez bajo una condición distinta a la que lo definió durante más de dos décadas: como homenajeado. Tras anunciar su retiro del futbol profesional después del Mundial 2026, el exguardameta será reconocido por su trayectoria en una ceremonia especial antes del partido de la Selección Mexicana ante Chile.La ceremonia "Thank You, Memo"El encuentro está programado para el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. La Federación Mexicana de Futbol y el MexTour organizarán este homenaje, que llevará por nombre "Thank You, Memo".Entre los detalles anunciados para el evento se encuentra la proyección de videos con mensajes de agradecimiento de los aficionados, buscando rememorar la profunda conexión que Ochoa construyó con la afición a lo largo de sus distintas etapas con el combinado nacional. Uno de los momentos más simbólicos será el encendido de la antorcha olímpica del recinto, un guiño directo a su trayectoria internacional, ya que el arquero representó a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y fue parte del equipo que consiguió la histórica medalla de bronce en Tokio 2020.Una trayectoria histórica con el TriEl homenaje también servirá para resaltar sus récords imbatibles. Ochoa es el portero con más apariciones en la historia del MexTour, con 38 partidos disputados desde el inicio de la gira en 2003. A nivel de selecciones, acumuló 154 partidos internacionales y se convirtió en el primer guardameta en la historia en disputar seis Copas del Mundo.Nuevos proyectos más allá de la canchaAunque Ochoa dejó los terrenos de juego, su vínculo con el futbol no ha terminado. Según explicó su representante, Jorge Berlanga, el exportero ya trabaja en proyectos para esta nueva etapa de su vida.El más destacado es el desarrollo de una plataforma digital enfocada en niños y niñas, diseñada para ayudarles a encontrar oportunidades tanto deportivas como escolares. La iniciativa busca digitalizar información para dar visibilidad a jugadores, entrenadores y árbitros, facilitando el acceso a becas y formación, incluso para aquellos que no lleguen al futbol profesional. Berlanga adelantó que el proyecto lleva alrededor de dos años en desarrollo y que existen conversaciones para posibles colaboraciones con la FIFA y el Club América.De esta manera, el regreso de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana tendrá un significado distinto: no volverá para defender el arco bajo las órdenes de Rafa Márquez, sino para recibir el cariño de la afición y cerrar simbólicamente una etapa gloriosa, mientras abre la puerta a nuevas formas de contribuir al desarrollo de las futuras generaciones del deporte.