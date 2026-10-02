Guillermo Ochoa recibirá un emotivo homenaje en el Memorial Coliseum antes del México vs. Chile

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El histórico portero será reconocido con la ceremonia "Thank You, Memo" antes del partido ante Chile el 6 de octubre de 2026, marcando su primer regreso al Tri tras su retiro post-Mundial, mientras avanza en nuevos proyectos digitales para el desarrollo juvenil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:16 AM.
En Deportes y editada el 02/10/2026 09:21 AM.