México busca su primera victoria ante Estados Unidos bajo el mando de Rafael Márquez

La Selección Mexicana afronta un nuevo y exigente reto en la actual Fecha FIFA con un objetivo claro: conseguir su primera victoria bajo las órdenes del director técnico Rafael Márquez. El conjunto tricolor se enfrenta este sábado 3 de octubre a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en una nueva y siempre vibrante edición del Clásico de Concacaf.El reto de conseguir la primera victoriaMéxico llega al encuentro después de empatar 1-1 contra Colombia y 1-1 ante Perú, por lo que todavía no consigue ganar en el inicio de esta nueva etapa del equipo nacional. En ambos partidos, el cuadro mexicano mostró resiliencia al tener que remontar para rescatar el empate: Gilberto Mora marcó el primer tanto de la era Márquez en la Selección Mayor frente a Colombia, mientras que Víctor Guzmán consiguió el empate al inicio del segundo tiempo contra Perú.Un rival en racha bajo el mando de PochettinoEstados Unidos, por su parte, atraviesa este periodo de preparación con un registro muy diferente. El conjunto dirigido por el estratega argentino Mauricio Pochettino derrotó 4-1 a Perú y posteriormente venció 4-2 a Chile, acumulando ocho goles anotados en sus primeros dos compromisos de esta ventana internacional.El equipo estadounidense combina jugadores experimentados con jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso. Sin embargo, una de las principales ausencias para estos amistosos es la estrella Christian Pulisic.Pendientes en el ataque del TriUno de los principales focos de atención para el equipo de Márquez está en la definición ofensiva. Delanteros de la talla de Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando “La Hormiga” González todavía no consiguen marcar durante esta Fecha FIFA, por lo que el Clásico se presenta como la oportunidad ideal para que el ataque encuentre su mejor versión y rompa el cero en el marcador.Cierre de la giraEste partido corresponde al tercer compromiso de México durante esta Fecha FIFA. Tras el duelo ante las "Barras y las Estrellas", el equipo nacional cerrará su gira americana enfrentando a Chile el próximo 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum, donde buscará cerrar el ciclo con una actuación contundente que consolide el proyecto del "Magnífico".