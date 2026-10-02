México busca su primera victoria ante Estados Unidos bajo el mando de Rafael Márquez

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La Selección Mexicana se enfrenta a Estados Unidos este 3 de octubre en Arizona buscando su primer triunfo en la era de Rafael Márquez, tras dos empates consecutivos. El rival, dirigido por Mauricio Pochettino, llega con dos victorias y ocho goles anotados, aunque con la baja de Christian Pulisic.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 12:48 PM.
En Deportes y editada el 02/10/2026 12:52 PM.