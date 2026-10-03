Mauricio Pochettino minimiza la rivalidad con México: "Me da lo mismo jugar contra ellos"

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El entrenador del combinado estadounidense reconoció la histórica rivalidad con el Tri por la cercanía geográfica, pero aseguró que su motivación y exigencia son las mismas que ante cualquier otra selección, recordando con cariño su vínculo con Héctor Moreno y el fútbol mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/10/2026 10:14 AM.
En Deportes y editada el 03/10/2026 10:22 AM.