Mauricio Pochettino minimiza la rivalidad con México: "Me da lo mismo jugar contra ellos"

El enfrentamiento entre México y Estados Unidos suele estar rodeado de una rivalidad que trasciende lo deportivo, convirtiendo cada duelo en uno de los partidos más esperados de la región. Sin embargo, Mauricio Pochettino, entrenador del combinado estadounidense, aseguró que entiende ese contexto, aunque desde su perspectiva el encuentro no representa una motivación diferente a la que tendría frente a cualquier otro rival.Una rivalidad entendida, pero no determinanteDurante su intervención previa al partido, Pochettino reconoció que la rivalidad entre ambas naciones es una realidad, explicando que parte de ella se debe a la cercanía geográfica y a los elementos que ambos países comparten. El técnico argentino comparó esta situación con otros enfrentamientos de gran tradición, como los de Argentina ante Uruguay o Brasil."Está claro que existe esa rivalidad. Países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común", señaló. No obstante, dejó claro que esta condición no modifica su manera de afrontar el encuentro: "A mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, que contra Chile, que contra Perú, que si un día jugamos contra Argentina o si un día jugamos contra Brasil o contra España, o contra Inglaterra", explicó.Cariño por México y el recuerdo de Héctor MorenoPochettino destacó que siempre ha tenido buenas sensaciones respecto a México y su gente. La conferencia tuvo un momento más relajado cuando surgió la referencia a Héctor Moreno, futbolista al que dirigió durante su etapa como entrenador en España. El estratega recordó con afecto al defensa mexicano y señaló que tiene un cariño especial por todo lo que el país representa.Esa cercanía dio paso a un comentario distendido sobre uno de los productos más emblemáticos de la nación: "Si me traen un tequila de México, yo lo acepto", bromeó Pochettino, mostrando una faceta más relajada que contrastó con el tono serio de sus declaraciones tácticas.El "folclore" y los procesos en juegoEl entrenador estadounidense señaló que el llamado "folclore del fútbol" es parte de lo atractivo de estos encuentros y consideró que debe alimentarse, ya que forma parte de lo que hace especial al deporte.Las declaraciones llegan en la previa de un nuevo capítulo del Clásico de Concacaf, que enfrenta a dos selecciones en procesos distintos. Mientras Pochettino busca consolidar su proyecto al frente de Estados Unidos, México continúa su etapa bajo la dirección de Rafael Márquez. Más allá de la historia y el componente emocional que genera entre los aficionados, el partido representa una oportunidad clave para que ambos estrategas evalúen futbolistas y variantes de cara a los siguientes compromisos internacionales, demostrando que, para Pochettino, el respeto al rival es máximo, pero la motivación para ganar es universal.