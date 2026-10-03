Rafael Márquez confirma que Gilberto "Morita" Mora está disponible para el Clásico ante EUA

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El técnico del Tri aclaró que el joven mediocampista superó unas ligeras molestias tras someterse a estudios de rutina, por lo que se encuentra habilitado y es una opción para el duelo contra Estados Unidos este sábado 3 de octubre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/10/2026 10:22 AM.
En Deportes y editada el 03/10/2026 10:25 AM.