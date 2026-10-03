Rafael Márquez confirma que Gilberto "Morita" Mora está disponible para el Clásico ante EUA

Gilberto "Morita" Mora encendió las alarmas en la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA al presentar algunas molestias que le impidieron sumar minutos frente a Perú. Sin embargo, el director técnico Rafael Márquez salió al paso de las dudas y confirmó que el juvenil se encuentra en condiciones para ser considerado en el próximo duelo.Aval médico y evolución favorableDurante la conferencia de prensa previa al encuentro, Márquez explicó que al futbolista se le realizaron estudios de rutina para descartar cualquier complicación tras las molestias reportadas. Tras seguir su evolución durante la semana, el cuerpo técnico recibió buenas noticias."Sí, a Gil se le practicaron unos estudios de rutina, porque tenía unas ligeras molestias", detalló el estratega. No obstante, fue enfático en señalar que el panorama es positivo: "Está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible incluso para el partido. Esperemos que siga en ese camino".Una pieza clave para el TriLa posible participación de Mora representa una excelente noticia para el combinado nacional. El joven mediocampista fue uno de los nombres más destacados en el debut de México en esta ventana de fechas FIFA frente a Colombia, encuentro en el que logró anotar el gol del empate, demostrando su calidad y confianza con la camiseta mayor.Detalles del Clásico de ConcacafAunque su elegibilidad está confirmada, Márquez dejó claro que su participación en la cancha dependerá de la dinámica del juego y de si el cuerpo técnico considera necesario utilizarlo. El esperado Clásico de Concacaf entre Estados Unidos y México se disputará este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Ambos equipos buscarán cerrar con una victoria este ciclo de preparación, evaluando sus plantillas de cara a los siguientes compromisos internacionales.