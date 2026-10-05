Landon Donovan se burla de México tras el 3-0: "Tres a cero es el nuevo dos a cero"

La goleada 3-0 sufrida por la Selección Mexicana ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, no solo dejó una herida deportiva, sino que reactivó una histórica rivalidad que trasciende la cancha. En medio de la celebración estadounidense, la voz de Landon Donovan, leyenda del conjunto de las "Barras y las Estrellas", volvió a tomar protagonismo con una burla directa al marcador."Tres a cero es el nuevo dos a cero"Poco después del partido disputado este sábado 3 de octubre, Donovan publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de banderas estadounidenses y emojis de risa. Con el texto "Tres a cero es el nuevo dos a cero", el exdelantero trasladó la nueva victoria a una expresión que Estados Unidos ha utilizado históricamente para recordar capítulos dolorosos para el fútbol mexicano.La burla no se limitó a Donovan. La cuenta oficial de la Selección de Estados Unidos publicó "¡TRES A CERO IN THE DESERT!", mientras que la MLS también retomó el resultado en sus plataformas, colocando el marcador en el centro de una rivalidad que suele extenderse más allá de los 90 minutos.El fantasma de las derrotas históricasLa frase retomada por Donovan no surgió de la nada. Su historia comenzó en las eliminatorias mundialistas y tomó una dimensión global cuando México y Estados Unidos se cruzaron en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Aquellas derrotas por dos goles de diferencia (como el recordado partido de Columbus) quedaron instaladas en el imaginario de la rivalidad. El resultado de este 3-0 le dio a Donovan la oportunidad perfecta para actualizar ese pasado y trasladarlo a una noche igual de amarga para el Tricolor.Donovan mira al futuro: Cavan Sullivan y la ausencia de PulisicMás allá de las burlas, Donovan participa activamente en el debate sobre la nueva camada de futbolistas de Estados Unidos. En el podcast Unfiltered Soccer, que conduce junto a Tim Howard, el exjugador ha defendido que los jóvenes reciban oportunidades de inmediato. Uno de los nombres que más ha mencionado es el del mediocampista Cavan Sullivan. Donovan considera que el joven talento debe ser indiscutible en el proceso de la selección mayor si forma parte del proyecto estadounidense rumbo al Mundial de 2030.Asimismo, el exdelantero habló sobre Christian Pulisic tras su ausencia en la convocatoria del entrenador Mauricio Pochettino. Donovan calificó como "muy interesante" que el atacante no estuviera en la lista, pese a su buen nivel en el club. Tras la victoria, Donovan demuestra que sabe mirar el futuro de Estados Unidos sin desprenderse de su pasado: mientras revive viejas rivalidades contra el Tri, también presiona para que la selección abra espacio a los jugadores que pueden marcar el camino hacia la próxima Copa del Mundo.