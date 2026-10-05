Landon Donovan se burla de México tras el 3-0: "Tres a cero es el nuevo dos a cero"

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Tras la goleada de 3-0 de Estados Unidos sobre México en Glendale, la leyenda del fútbol estadounidense Landon Donovan se burló en redes sociales evocando viejas derrotas del Tri. Además, el exjugador aprovechó su plataforma para opinar sobre el futuro de la selección, exigiendo minutos para jóvenes como Cavan Sullivan y cuestionando la ausencia de Christian Pulisic en la convocatoria de Mauricio Pochettino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 05/10/2026 08:43 AM.