México enfrenta a Chile con tres bajas importantes en el cierre de la Fecha FIFA

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El Tricolor cerrará su gira de amistosos este 6 de octubre ante La Roja, pero llegará mermado por las lesiones de Lozano y Mora, además de la expulsión de Mateo Chávez. Tras la dura goleada ante Estados Unidos, Rafa Márquez busca cerrar la ventana internacional con una victoria para corregir el rumbo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 09:19 AM.
En Deportes y editada el 05/10/2026 09:26 AM.