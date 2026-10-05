México enfrenta a Chile con tres bajas importantes en el cierre de la Fecha FIFA

La Selección Mexicana disputará su cuarto y último partido de esta Fecha FIFA el próximo martes 6 de octubre cuando se mida ante Chile, y lo hará con tres ausencias importantes que obligarán al director técnico Rafael Márquez a reajustar su alineación.Las bajas del TricolorEl primer jugador que causó baja del conjunto azteca fue Irving “Chucky” Lozano. A través de un comunicado, la Selección informó que el delantero sintió una molestia durante el entrenamiento y, tras una resonancia magnética, se confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. Orbelín Pineda se perfila como el principal candidato para ocupar su lugar en el esquema ofensivo.Otra de las bajas es la de Gilberto Mora, quien arrastraba una molestia desde el encuentro ante Colombia que le impidió disputar los partidos ante Perú y Estados Unidos. Ante su ausencia, Rafa Márquez cuenta con opciones en el mediocampo como Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez y Obed Vargas.Finalmente, Mateo Chávez no estará disponible tras ser expulsado durante el partido contra Estados Unidos, luego de golpear el rostro del jugador Berhalter en una disputa por el balón en la esquina de la cancha. Chávez viajará de vuelta a los Países Bajos para reportar con su club AZ Alkmaar de cara a la Eredivisie y la Europa League, mientras que Jesús Gallardo se vislumbra como la alternativa para reemplazarlo en la zaga.El urgido cierre de gira para MéxicoMéxico llega al duelo ante Chile con la urgencia de corregir los errores puntuales que le costaron una dura derrota de 3-0 frente a Estados Unidos en su encuentro previo. En lo que va de la era de Rafael Márquez, el Tricolor empató 1-1 con Colombia (con gol de Mora) y 1-1 ante Perú (con anotación de Víctor Guzmán tras un servicio de Denzell García), por lo que buscará cerrar la concentración con una actuación contundente y su primera victoria.Chile y el historial recientePor su parte, La Roja llega al encuentro en busca de rescatar su orgullo tras perder sus dos compromisos más recientes de la ventana internacional: cayó 1-0 frente a Canadá y luego fue goleada 4-2 por Estados Unidos, resultado que amplía la presión para conseguir una mejor respuesta frente al combinado azteca.El antecedente más reciente entre ambas escuadras terminó en un empate 2-2 el 8 de diciembre de 2021 en el Q2 Stadium de Austin, Texas. En aquella ocasión, Santiago Giménez abrió el marcador para el Tri al minuto 9, y tras las anotaciones chilenas, Jordan Silva empató transitoriamente al 64 con un cabezazo. En el historial general de sus 33 enfrentamientos previos, México domina con 16 victorias, frente a 12 de Chile y 5 empates. El duelo del martes será la oportunidad perfecta para que el combinado azteca recupere la confianza y cierre con broche de oro esta intensa Fecha FIFA.