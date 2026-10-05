Novak Djokovic avanza a la final del Abierto de China tras la descalificación de Daniil Medvedev por

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El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a su séptima final del Abierto de China este lunes tras la descalificación del ruso Daniil Medvedev, quien golpeó con una pelota a un espectador cuando el marcador indicaba 7-5 y 5-3 a favor del primero. El incidente puso fin abruptamente a un intenso duelo en la pista central de Pekín.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 03:20 PM.
En Deportes y editada el 05/10/2026 03:23 PM.