Novak Djokovic avanza a la final del Abierto de China tras la descalificación de Daniil Medvedev por

Descalificación abrupta en la pista central
El encuentro, que se disputaba en la abarrotada pista central Diamond de Pekín, se detuvo de manera inesperada a las dos horas y 17 minutos de juego. Con el marcador en 15-15 del noveno juego del segundo set, Daniil Medvedev (n.º 5 del mundo) falló una devolución y, en el golpe posterior, envió la pelota con fuerza hacia las gradas, impactando en el ojo de un aficionado. Esta acción provocó la inmediata descalificación del tenista ruso, cerrando abruptamente un duelo que se perfilaba como una prueba de gran resistencia física y mental.Dominio y récords de DjokovicHasta el momento del incidente, Novak Djokovic (n.º 11) había demostrado una notable capacidad de supervivencia, logrando salvar 16 de las 18 oportunidades de quiebre que enfrentó a lo largo del partido. Tras ganar el primer set 7-5, el serbio logró quebrar el servicio de Medvedev para ponerse 4-2 y, posteriormente, 5-3 en la segunda manga, momento en el que se preparaba para sacar y cerrar el encuentro. Cabe destacar que Medvedev requirió atención del fisioterapeuta durante el segundo set, aunque no logró revertir la tendencia del partido.Rumbo a la final y marcas históricasCon esta victoria, Djokovic extiende su imbatibilidad en Pekín a 33 triunfos consecutivos y asegura su regreso al top 10 del ranking mundial. A sus 39 años, se convertirá en el finalista de mayor edad en un torneo ATP 500 desde la creación de esta categoría en 2009.Además, el serbio alcanzó su final número 146 en el circuito profesional, igualando a la leyenda Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open. Este martes, Djokovic disputará el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.º 9), quien también avanzó a la definición del torneo, en lo que promete ser un nuevo capítulo en la exitosa historia del balcánico en la capital china.