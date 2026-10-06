Armando González sueña con jugar los Juegos Olímpicos con México y busca revancha ante Chile

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El delantero mexicano Armando González expresó su gran deseo de representar a México en los Juegos Olímpicos, inspirado por la histórica medalla de oro de Londres 2012. Además, el atacante del Olympiacos destacó la rápida oportunidad de revancha que tendrá el Tricolor este 6 de octubre ante Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 06/10/2026 10:04 AM.