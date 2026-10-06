Armando González sueña con jugar los Juegos Olímpicos con México y busca revancha ante Chile

A pesar de haber vivido momentos trascendentales en su corta carrera, como su participación en la Copa del Mundo 2026 y su reciente llegada al futbol europeo con el Olympiacos, el delantero mexicano Armando González aún tiene metas pendientes por cumplir. Una de ellas está directamente relacionada con una competencia que ha seguido con admiración desde su juventud: los Juegos Olímpicos.El atacante, conocido cariñosamente como "La Hormiga", reconoció en zona mixta su ilusión por vestir la camiseta olímpica en el futuro, una experiencia que ha conocido de cerca a través de las historias de sus compañeros de selección. “Me ilusiona poder jugar unos Juegos Olímpicos, los ves en el 2012 cuando se ganó la medalla de oro, en 2016 en Río. Piojo (Héctor Herrera), Alexis (Vega) me han comentado muchas cosas de cuando fue en Tokio y es algo muy bonito que espero que me toque en mi vida”, declaró el futbolista durante el entrenamiento previo al partido contra Chile. Aunque no mencionó directamente a Los Ángeles 2028, la cita queda como un objetivo natural en el horizonte de su carrera.Enfoque total en la revancha ante ChileMás allá de sus proyecciones a futuro, González mantiene los pies en la tierra y enfocado en el presente de la Selección Mexicana. Tras la derrota sufrida por el Tricolor el fin de semana anterior, el atacante destacó la naturaleza del futbol, que ofrece oportunidades de redención de manera inmediata.Para el delantero, el resultado adverso debe servir como una oportunidad para analizar lo sucedido y rescatar los aspectos positivos mostrados por el equipo en los primeros minutos del encuentro. “Es lo bonito que tiene el futbol, que te da revanchas muy rápido. Estas semanas se han pasado muy rápido, entonces nosotros le dimos la vuelta rápido, aprendimos lo que teníamos que aprender, tomamos las cosas buenas que hicimos en los primeros minutos y nos quedamos con eso”, afirmó.El grupo ha cambiado rápidamente su enfoque para preparar el siguiente compromiso. México enfrentará a Chile este martes 6 de octubre de 2026, en un partido amistoso que dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). El encuentro tendrá como escenario el histórico Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos, donde los dirigidos buscarán dejar atrás el tropiezo anterior y cerrar la Fecha FIFA con una victoria.