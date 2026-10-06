Gilberto Mora abandona la Selección Mexicana por recaída en lesión

El nuevo '10' del Tricolor, Gilberto Mora, dejó la concentración de la Selección Mexicana para continuar su proceso de recuperación con su club, Xolos de Tijuana. El joven talento de 17 años únicamente disputó un partido en esta Fecha FIFA, anotando el gol del empate ante Colombia, pero estuvo ausente en los dos últimos encuentros del equipo.En rueda de prensa, el director técnico Rafa Márquez aclaró que la molestia en el tobillo no surgió durante la concentración, sino que es una dolencia que el futbolista arrastra desde semanas antes de incorporarse al equipo nacional. Márquez detalló que Mora ya había presentado problemas lumbares antes del Mundial Sub-20, una pubalgia previo a ese torneo y, posteriormente, complicaciones en el tobillo durante la competencia.La prioridad es proteger al jugadorEl estratega del conjunto mexicano enfatizó que la decisión de liberar al jugador responde a la necesidad de protegerlo durante su etapa de crecimiento. "Yo sigo en la misma línea: tratar de cuidar al jugador, y más siendo Mora, que sigue en un proceso de crecimiento y que tenemos que cuidarlo", declaró Márquez.El exjugador del FC Barcelona añadió que el objetivo principal es evitar recaídas continuas: "Lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no esté cayendo y recayendo en ciertas molestias, esperar que crezca bien y que ojalá se recupere pronto para poderlo tener lo antes posible". Tras no tener minutos ante Perú (a pesar de estar en la banca) y no ser considerado ante Estados Unidos, se optó por su liberación definitiva antes del duelo ante Chile.Desarrollo a largo plazo y el ejemplo de Lamine YamalAnte la creciente presión mediática y las altas expectativas generadas por los récords de precocidad de Mora con el equipo nacional, Rafa Márquez hizo un llamado a la calma. Aunque reconoció que el mediocampista tiene cualidades para aspirar en el futuro a jugar en las principales ligas europeas, advirtió que su desarrollo debe avanzar sin adelantar procesos."Es muy joven. Todavía no consigue nada, así que hay que tenerlo, llevarlo con calma", sostuvo el entrenador, instando a medios, aficionados y directivos a brindar respaldo para que el juvenil disfrute del fútbol y mantenga los pies sobre la tierra. Como referencia de un manejo adecuado, Márquez citó el control y la protección que el FC Barcelona ejerce sobre el desarrollo de Lamine Yamal frente a la atención pública.