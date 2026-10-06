Gilberto Mora abandona la Selección Mexicana por recaída en lesión

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El joven futbolista de 17 años, Gilberto Mora, abandonó la concentración de la Selección Mexicana para regresar con Xolos de Tijuana debido a una recaída en una lesión de tobillo. El director técnico Rafa Márquez justificó la decisión como una medida de protección indispensable para evitar sobrecargar al jugador y garantizar su correcto desarrollo deportivo a largo plazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 08:14 AM.
En Deportes y editada el 06/10/2026 08:19 AM.