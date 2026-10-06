Luis Fernando Tena hace historia: Guatemala clasifica por primera vez a los cuartos de NL

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Bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena, la Selección de Guatemala logró un hito histórico al clasificar por primera vez a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Tras una victoria agónica en el tiempo de compensación ante Surinam, el conjunto chapín se prepara para enfrentar a Canadá en la siguiente ronda del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 06/10/2026 09:02 AM.