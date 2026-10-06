Luis Fernando Tena hace historia: Guatemala clasifica por primera vez a los cuartos de NL

El combinado guatemalteco cerró su fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias (ante Surinam y El Salvador), un empate y una derrota. Sin embargo, el boleto a la siguiente ronda se definió en un partido de alta tensión disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera.El encuentro estuvo marcado por la polémica y la intensidad. Cerca del minuto 63, el jugador de Surinam, Richonell Margaret, recibió tarjeta roja tras un fuerte cruce con Nicolás Samayoa. El juego se detuvo varios minutos debido a denuncias de presuntos insultos racistas provenientes de las tribunas. Con un hombre menos, la visita se replegó y resistió los embates locales. La tensión aumentó al minuto 80, cuando el árbitro anuló un gol de Samayoa por una falta previa, decisión que encendió al estadio ante el agotamiento del tiempo.Cuando todo apuntaba a un empate que dejaría a los Chapines fuera de la competencia, Olger Escobar combinó con Matthew Evans al borde del área. El delantero naturalizado recibió el balón, se acomodó y ejecutó un disparo cruzado de zurda que se incrustó en el ángulo superior de la portería defendida por Etienne Vaessen. El gol, anotado en el minuto 90+6, desató la euforia y selló una victoria que pasará a la historia del fútbol guatemalteco.Rumbo a los cuartos de final y el Final FourCon este logro inédito, la Selección de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, busca mantener el impulso y afrontar un nuevo reto de gran magnitud: enfrentarse a la potente selección de Canadá en la ronda de cuartos de final.Los ganadores de las cuatro series de esta instancia avanzarán al Final Four, programado para marzo de 2027. En esa fase final se disputarán las dos semifinales, definiendo a los dos equipos que lucharán por el campeonato en la gran final, mientras que los perdedores se cruzarán en el partido por el tercer lugar. Este torneo no solo coronará al campeón de la CONCACAF Nations League, sino que también establecerá el orden oficial entre las cuatro mejores selecciones de la competencia.