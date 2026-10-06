México conquista siete medallas en el inicio del Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic

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La delegación mexicana de levantamiento de pesas logró un destacado inicio en el Campeonato Panamericano Junior Tepic 2026, cosechando un total de siete medallas en la Unidad Deportiva Nayarit. El halterista Jonathan Muñoz Martínez brilló con tres preseas de oro en la división de 65 kilogramos, consolidando el rumbo de los atletas hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 09:36 AM.
En Deportes y editada el 06/10/2026 09:38 AM.