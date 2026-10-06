México conquista siete medallas en el inicio del Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic

La actuación de México en el Campeonato Panamericano Junior y Segundo Evento Clasificatorio de Levantamiento de Pesas Tepic 2026 estuvo encabezada por Jonathan Muñoz Martínez. El halterista se adjudicó las tres medallas de oro en la categoría de 65 kilogramos, imponiéndose con autoridad en las pruebas de arranque, envión y total. En su primera prueba levantó 131 kilogramos, mientras que en el envión registró 163 kilogramos, para alcanzar un impresionante acumulado de 294 kilogramos.Por su parte, su compatriota Antonio Carrazco también tuvo una destacada participación en la misma división, colgándose tres preseas de bronce. El mexicano logró levantar 124 kilogramos en arranque y 154 en envión, finalizando con un total de 278 kilogramos.Bronce para Jesús Xool Pech y la mira en Lima 2027La séptima medalla para la delegación nacional llegó en el Campeonato Panamericano Juvenil de la mano de Jesús Xool Pech, quien obtuvo el bronce en la prueba de arranque al levantar 110 kilogramos. Aunque el halterista terminó en la cuarta posición tanto en la modalidad de envión como en la clasificación general, su aporte fue fundamental para la cosecha mexicana en esta jornada inaugural.Este Campeonato Panamericano no solo sirve como vitrina para el talento emergente, sino que representa una plataforma crucial para los jóvenes atletas que buscan sumar puntos y resultados dentro del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Con estas siete preseas obtenidas, México mantiene su sólida presencia competitiva en el levantamiento de pesas continental y continúa afinando su preparación para las próximas citas internacionales.