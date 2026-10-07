El Clásico de la Obsesión Vuelve a la Acción en el Torneo Apertura 2026

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Los equipos de la Ciudad de México se reencuentran en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en lo que muchos llaman el "Clásico de la Obsesión". La afición de Pumas UNAM busca venganza por la última final del Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:37 AM.
En Deportes y editada el 07/10/2026 10:39 AM.