La Fecha FIFA ha terminado y la Liga Mx vuelve a la acción con la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. En este duelo, los equipos de la Ciudad de México se volverán a encontrar en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, un recinto declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta es una fecha crucial para Pumas UNAM, que busca venganza por la última final del Clausura 2026, en la que cayeron ante Cruz Azul. La afición auriazul está ansiosa por ver a su equipo en acción y buscar la victoria en este clásico.
La historia de Pumas UNAM en el Clausura 2026 fue destacada por su técnico, Efraín Juárez, quien mencionó que la equipe se convirtió en la mejor ofensiva, con 34 goles por un fútbol espectacular en ataque y bien plantado en defensa. Sin embargo, su rendimiento comenzó a generar dudas al paso de la Fase Final, y en los Cuartos de Final empataron 3-3 con el Club América. En la vuelta, los Auriazules goleaban 3-0 antes de la media hora.
La jornada 11 del Torneo Apertura 2026 es crucial para ambas equipos, ya que Pumas UNAM busca su primera victoria en el Apertura 2026 después de tres partidos sin triunfos. Cruz Azul, por su parte, no logra sumar de a tres desde su triunfo en el Clásico Joven ante el Club América. Este duelo pondrá en juego tres puntos valiosos y el placer de conseguir su primera victoria en el Apertura 2026.
El platillo principal de la jornada se jugará el domingo 11 de octubre en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La afición de Pumas UNAM y Cruz Azul se reunirá en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para ver su equipo en acción y buscar la victoria en este clásico. La historia de Pumas y Cruz Azul es una de las más interesantes en la Liga Mx, y este duelo promete ser emocionante.