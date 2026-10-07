Donovan Carrillo rinde tributo a la lucha libre mexicana con máscaras de El Santo y Blue Demon en 'P

El atleta tapatío Donovan Carrillo demostró una vez más su capacidad para conectar el patinaje artístico con las raíces de México. Durante su participación en Passio Live, celebrado en Santa Fe, el patinador llevó al hielo uno de los elementos más representativos de la cultura popular nacional: la lucha libre.La actuación rindió tributo a dos de las figuras más emblemáticas de los cuadriláteros, El Santo y Blue Demon, utilizando máscaras, música y movimientos que trasladaron la esencia de este deporte a la pista de hielo. Uno de los momentos más destacados fue un enfrentamiento coreografiado sobre la pista con un personaje caracterizado como Blue Demon, acompañado por el popular tema “Los Luchadores”, interpretado por la Sonora Santanera. Además, la música de Juan Gabriel tuvo un papel fundamental, deleitando a los asistentes y reforzando la identidad mexicana de la presentación.Un espectáculo internacional con sello nacionalLa función no fue un esfuerzo solitario. Carrillo compartió la pista con 17 patinadores profesionales, incluyendo a sus compatriotas Andrea Montesinos y Andrea Astrain, así como a reconocidos exponentes internacionales como Mark Kondratiuk y Kamila Valieva.A pesar de la diversidad de nacionalidades en el elenco, el jalisciense buscó mantener un fuerte componente mexicano. “Este show nace con la idea de acercar lo mejor del patinaje artístico internacional a México. Trabajamos durísimo para traerles el mejor de los shows”, señaló Carrillo, destacando su intención de ofrecer una experiencia diferente a la de una competencia tradicional y acercar la disciplina a una audiencia más amplia.Más allá de la competenciaDesde su irrupción en el panorama internacional, Donovan Carrillo se ha caracterizado por incorporar elementos de la identidad mexicana en sus rutinas, rompiendo con los esquemas tradicionales del patinaje competitivo. En esta ocasión, la apuesta fue aún más llamativa al recurrir a la narrativa visual de El Santo y Blue Demon. Con Passio Live, el patinador reafirmó que el hielo puede ser mucho más que una pista de competencia, transformándose en un cuadrilátero improvisado donde el talento sobre los patines y la tradición nacional se unieron para ofrecer un espectáculo único.