Donovan Carrillo rinde tributo a la lucha libre mexicana con máscaras de El Santo y Blue Demon en 'P

...

El patinador olímpico Donovan Carrillo sorprendió al público en el evento Passio Live en Santa Fe, fusionando la elegancia del patinaje con la teatralidad de la lucha libre mexicana en un vibrante homenaje a El Santo y Blue Demon.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 12:24 PM.
En Deportes y editada el 07/10/2026 12:30 PM.