Natalia Magaña reflexiona sobre el retiro de Guillermo Ochoa y deja la puerta abierta a su futuro

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La madre del histórico guardameta, Natalia Magaña, reflexionó sobre el retiro profesional de Guillermo Ochoa tras más de dos décadas de carrera, destacando su debut en 2004, su exigente paso por Europa y su récord de seis Copas del Mundo, mientras asegura que el deportista continuará vinculado al deporte desde una nueva posición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:02 AM.
En Deportes y editada el 07/10/2026 10:05 AM.