La Selección Mexicana cierra una fecha FIFA con derrota y deja dudas sobre su funcionamiento

A pesar de que el técnico Rafael Márquez había intentado observar a los jugadores disponibles y repartir minutos, la derrota de 2-0 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles ha encendido las alarmas. El balance de dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos ha generado preocupación, pero Márquez espera sacar conclusiones de cara al siguiente compromiso oficial.
Durante el encuentro, México mostró problemas para generar peligro y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas. La segunda mitad se convirtió en un ajuste para Chile, que sentenció el encuentro con dos anotaciones. El Tricolor intentó reaccionar con modificaciones desde el banquillo, pero no consiguió transformar la posesión en ocasiones claras. La derrota completó un balance negativo durante la Fecha FIFA, con apenas dos goles en cuatro encuentros.
Márquez reconoció que la presentación ante Chile estuvo lejos de lo esperado y reconoció que la intención de Márquez durante estos cuatro partidos fue observar a los jugadores disponibles y repartir minutos. El técnico modificó alineaciones y dio oportunidad a elementos jóvenes para determinar quiénes pueden competir por un lugar en el proceso. Aun así, el entrenador considera que la gira cumplió con una parte importante de su objetivo: conocer mejor a su plantel. La siguiente prueba tendrá un peso distinto, ya que México enfrentará a Jamaica en noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, ya dentro de la competencia oficial.