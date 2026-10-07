La Selección Mexicana cierra una fecha FIFA con derrota y deja dudas sobre su funcionamiento

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La Selección Mexicana cerró su participación en la fecha FIFA con una derrota ante Chile, lo que ha dejado a la opinión pública con dudas sobre el funcionamiento del equipo

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:10 AM.
En Deportes y editada el 07/10/2026 10:13 AM.